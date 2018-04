Découvrez en images un Festival des tulipes... aux Etats-Unis

On croyait ce genre de Festivals réservés à des pays comme les Pays-Bas et la Belgique, mais aux USA aussi on aime aussi faire pousser des champs de tulipes.

Le Festival des tulipes de Skagit Valley est en cours, jusqu'au 30 avril, pour célébrer la floraison de millions de tulipes.

Les agriculteurs disent que beaucoup de fleurs n'ont pas encore fleuri, car il n'a pas fait assez chaud, ce qui laisse la chance aux derniers visiteurs de profiter du spectacle enjôleur et multicolore.

Un festival qui est fier de son rayonnement international "nous accueillons des gens de partout aux États-Unis et du monde entier. En 2016, nous étions fiers de saluer les visiteurs des 50 États et de 93 pays étrangers".