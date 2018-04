Découvrez en images les cyclones du pôle nord de Jupiter

Dans cette animation de la NASA, le spectateur est amené au-dessus du pôle nord de Jupiter pour découvrir en 3D le cyclone central de la région et les huit cyclones qui l'encerclent.

La vidéo utilise des images dérivées des données recueillies par l'instrument JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) à bord de la mission Juno de la NASA lors de son quatrième passage au-dessus de la planète.

Les caméras infrarouges sont utilisées pour détecter la température de l'atmosphère de Jupiter et fournir un aperçu de la façon dont fonctionnent les puissants cyclones de Jupiter.

Dans l'animation, les zones jaunes sont plus chaudes (ou plus profondes dans l'atmosphère de Jupiter) et les zones sombres sont plus froides (ou plus haute dans l'atmosphère de Jupiter).

La "température de brillance" est une mesure du rayonnement, à 5 μm, qui se déplace vers le haut depuis le sommet de l'atmosphère vers Juno, exprimée en unités de température.