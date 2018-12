Découverte en Irak d'une nouvelle fosse commune de victimes de l'EI, dont des enfants

La police fédérale irakienne a identifié une fosse commune dans les forêts de Hawija, dans la province de Kirkuk, où des combattants du groupe terroriste État islamique auraient exécuté ses victimes, y compris des enfants.

La fosse commune, située près du village d'Al-Daghila, entre les villes de Hawija et Riyad, a été découverte il y a neuf jours par des bergers qui géraient les forêts et ont informé les autorités locales de l'emplacement. La police fédérale affirme garder le site jusqu'à l'arrivée des équipes d'exhumation et des experts de Bagdad.

La fosse commune contiendrait des dizaines de corps, à en juger par la quantité de vêtements et de couvertures enfouis dans la zone. La majorité des corps sont toujours ensevelis sous le sol, mais des os et des crânes ont été découverts après de fortes pluies dans la région ces deux dernières semaines. Les habitants du village d'Al-Daghila ont déclaré avoir été témoins de certaines exécutions commises par des membres du groupe État islamique.