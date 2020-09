Découverte d'une nouvelle mini-lune qui pourrait bien provenir de la Terre

Les calculs estiment qu’il passera à 50.000 kilomètres de la surface de notre planète, ce qui est à peine au-dessus des satellites géostationnaires (36.000 km). L’objet devrait s’éloigner pour former un huit et revenir vers la Terre et repasser cette fois à 200.000 km de la terre pour enfin s’éloigner. Cependant, la trajectoire calculée actuellement n’est pas encore définitive. "Les calculs après 5 jours ne sont pas fiables, il y en a d’autres qui sont en cours", insiste Alain Jorissen, professeur d’astrophysique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

C’est le site Numerama qui évoque la découverte et l’identification de cette potentielle mini-lune . Un objet déjà baptisé sobrement 2020 SO. C’est donc le 17 septembre 2020, dans le cadre du relevé astronomique Pan-STARRS, que cet objet a été identifié ainsi que sa potentielle trajectoire par Tony Dunn (voir le tweet ci-dessous), professeur de physique au lycée Archbishop Riordan de San Francisco et astronome amateur.

Asteroid 2020 SO may get captured by Earth from Oct 2020 - May 2021. Current nominal trajectory shows shows capture through L2, and escape through L1. Highly-chaotic path, so be prepared for lots of revisions as new observations come in. @renerpho @nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq

Un danger pour la planète ?

La découverte de 2020 SO a été possible grâce au programme Pan-STARRS, un observatoire qui se situe dans les îles Hawaï aux États-Unis et sponsorisé par la Nasa. "La mission principale de cet observatoire c’est de découvrir des objets potentiellement dangereux pour la terre, c’est-à-dire qui sont susceptibles de nous heurter. Cela résulte de la prise de conscience que le ciel peut nous tomber sur la tête comme le craigne Astérix et Obélix. Plus sérieusement, on a de nombreuses preuves de collisions qui se sont produites entre un astéroïde et la terre, du plus anecdotique au plus cataclysmique. Je prends l’exemple de Tcheliabinsk en 2013 en Russie ou de l’astéroïde qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la terre".

Le projet Pan-STARRS est l’un des observatoires qui a donc notamment commencé à observer l’espace pour repérer les objets qui pourraient s’écraser sur la terre. Vu sa taille, 2020 SO ne représente pas un danger pour l’avenir de l’espèce humaine. Cependant, un ou plutôt des milliers d’objets créés par l’homme pourraient menacer la planète selon Alain Jorissen : "Dans le cas présent, on est face à l’illustration de ce qui pourrait devenir très commun dans le futur. À savoir, la pollution de l’espace par nos débris. C’est un véritable danger. Actuellement on continue à placer des objets à tort et à travers. Et cela pourrait empirer si on laisse les compagnies privées faire ce qu’elles veulent dans un objectif de profit comme les projets Starlink ou Space X d’Elon Musk par exemple. Ce type de projet risque de créer un nombre trop important de déchets".

Cette multitude d’objet créés par l’homme dans l’espace deviendrait un danger pour la détection des objets célestes menaçants. "Reprenons l’exemple du programme Pan-STARRS, qui essaie de détecter ces objets potentiellement dangereux. Il n’y arrivera plus. Il sera en quelque sorte pollué par toute cette constellation de satellites au-dessus de nos têtes car ils risquent de se retrouver sur chacune des images. Le programme va devoir d’abord tester l’énorme banque de données des satellites ou débris en orbite pour savoir s’il s’agit bien d’un satellite, avant d'enfin dire qu’il s’agit d’un objet potentiellement dangereux. Il faut donc selon moi, une régulation légale des États. Que des compagnies privées passent au-dessus des États, ça crée un nouveau Far West", estime le professeur d’astrophysique Alain Jorissen.

En attendant d’éventuelles lois pour réguler la conquête spatiale, de nouveaux calculs sont en cours pour déterminer la trajectoire exacte de 2020 SO. Histoire de s’assurer que cet objet encore mystérieux, passera bien à 50.000 kilomètres au-dessus de nos têtes.