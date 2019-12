Découverte d'un grand temple maya de plus de 1000 ans dans la jungle mexicaine

Plusieurs fragments d'os ont également été trouvés sur le site. Les squelettes vont être examinés pour déterminer, entre autres, l'âge et le sexe des individus.

Outre le palais, les archéologues explorent également quatre autres structures sur la place centrale de Kulubá, dont un autel, les vestiges de deux maisons et une structure ronde (probablement un four).

L'archéologue Alfredo Barrera explique que les fouilles n'en sont qu'au commencement: "Ce n'est que le début, nous commençons à peine à découvrir l'une des plus grandes structures du site".

Les dimensions du temple découvert à Kuluba sont impressionnantes, selon les archéologues qui ont fait la découverte. Le palais ne faisait pas moins de 6 mètres de haut, 55 mètres de long et 15 mètres de large.

La zone archéologique de Kulubá se trouve aussi à environ 130 kilomètres à l'est de Chichén Itzá, la grande ville maya de la région qui a apparemment étendu son influence sur cette enclave où le même type de poterie et de pierre obsidienne a été trouvé.

Entre 250 et 900 après J.-C., la civilisation maya était à son apogée. Avant la conquête de la région par les Espagnols, les Mayas régnaient sur une grande partie de ce qui est aujourd'hui le Mexique, le Honduras et le Guatemala.

Les Mayas ont construit des villes (dont Chichén Itzá qui est probablement la plus célèbre), pratiqué l'agriculture, développé l'écriture, organisé des cérémonies rituelles, et se sont développés dans les domaines de l'art, de l'architecture, de l'astronomie et des mathématiques.

Ils avaient aussi leur propre calendrier, et les prêtres mayas l'interprétaient pour prédire l'avenir. Les chercheurs espèrent que cette découverte permettra d'en savoir plus sur la vie des Mayas.