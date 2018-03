Découverte au fond de la mer des restes d'un porte-avions américain coulé en 1942

Le Lexington est un porte-avions américain, coulé durant la célèbre bataille de la mer de Corail en mai 1942. Une bataille qui opposait forces américaines et forces japonaises dans un terrible duel de porte-avions.

Cette bataille fut menée entre les 4 et 8 mai 1942. Elle a été la première entre des porte-avions, qui se battaient par avions interposés. Le Lexington, était tellement endommagé à la fin de la bataille que les Américains ont décidé de le saborder. Une opération qui a coûté la vie à plus de 200 marins.

Finalement les historiens s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une victoire tactique pour les Japonais et stratégique pour les Américains. La plus importante bataille arrivera plus tard et se sera celle de Midway.

"L’épave a été découverte il y a quelques jours par le R/V Petrel, un vaisseau de recherches financé par le cofondateur de Microsoft Paul Allen. Elle gît à 3000 mètres de profondeur et se situe à quelque 900 kilomètres au large de la côte est de l’Australie" rapporte le site sciencepost.

L'équipe de Paul Allen a publié des photos et vidéos montrant l'épave et des carcasses d'avions particulièrement bien préservées malgré leur séjour de plus de soixante-seize ans au fond de la mer.