Déconfinement en Suède : Stockholm assouplit ses mesures sanitaires

Avec la diminution du nombre de nouvelles infections au coronavirus, la Suède a décidé de procéder à une nouvelle série d’assouplissement des mesures sanitaires. "À partir de jeudi, la vie sera un peu plus comme avant", a déclaré lundi la ministre suédoise de la Santé, Lena Hallengren.

Les événements et les manifestations pourront accueillir plus de participants, les restaurants et les cafés sont autorisés à ouvrir plus tard avec plus de personnes par table et le port du masque dans les transports publics n’est plus recommandé.

"Tous ensemble, nous avons réussi à réduire la propagation du coronavirus dans notre pays jusqu’à son niveau actuel, qui est relativement faible", s’est réjoui Johan Carlson, directeur général de l’Agence suédoise de la santé, en précisant toutefois que la pandémie n’était pas terminée.

En Suède, 57% de la population a reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid et un tiers bénéficie d’une couverture vaccinale complète.