L'Italie va assouplir les mesures sanitaires contre le coronavirus dans plusieurs régions, qui passeront ainsi à partir de la semaine prochaine en zone blanche, où les mesures les moins strictes sont d'application. Les règles concernant l'administration du vaccin d'AstraZeneca changent également, a indiqué vendredi le ministre de la Santé Roberto Speranza.

Parmi les régions concernées figurent notamment l'Émilie-Romagne et celle du Piémont, la Lombardie avec Milan, la province autonome du Trentin, la région du Latium avec la capitale Rome et la région des Pouilles. En zone blanche, le couvre-feu nocturne et les restrictions sur les restaurants en plein air sont, entre autres, levés. Cela signifie que les mesures les moins strictes s'appliqueront à la majorité des personnes en Italie.

