Déconfinement en Irlande : Dublin repousse la levée de certaines restrictions à cause du variant Delta

Le gouvernement irlandais a décidé de reporter la levée de certaines restrictions contre le coronavirus, notamment la reprise de la restauration en intérieur, face à la progression du variant Delta, a annoncé mardi le Premier ministre Micheal Martin.

Si comme prévu à partir du 5 juillet, le nombre de personnes pouvant assister à un mariage passera à 50, "le retour d’autres activités en intérieur", dont la restauration, "doit être reportée", a déclaré le Premier ministre Micheal Martin lors d’une allocution.

Compte tenu de la transmissibilité accrue du variant Delta, les scientifiques qui conseillent le gouvernement préconisent de limiter l’accès à la restauration en intérieur aux personnes pleinement vaccinées ou à celles qui ont guéri après avoir été atteintes par le coronavirus, a-t-il expliqué.

A lire aussi : L’ombre du variant Delta plane sur la Belgique : peut-on lui faire face pour éviter une quatrième vague ?

Ce report vise à permettre au gouvernement de mettre en place un système permettant de vérifier la vaccination ou l’immunité des clients, a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Un plan pour la mise en œuvre d’un tel système doit être élaboré d’ici au 19 juillet, précise le texte, "après un examen plus approfondi et une consultation des secteurs concernés".

"Nous sommes dans une course entre le variant et les vaccins", a souligné Micheal Martin, "et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que le vaccin gagne".

Nous sommes dans une course entre le variant et les vaccins

Au total, quatre millions de doses ont été administrées dans le pays de cinq millions d’habitants, a-t-il précisé.

Après plusieurs mois de confinement, l’Irlande avait autorisé la réouverture des commerces non-essentiels en mai.

Le gouvernement irlandais, qui avait décidé en avril de réserver le vaccin AstraZeneca aux plus de 60 ans en raison de craintes de cas rares de formation de caillots sanguins, a par ailleurs pris connaissance des nouvelles recommandations de sa commission chargée de le conseiller dans sa campagne de vaccination.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Cette commission préconise que le vaccin anglo-suédois, ainsi que son homologue unidose Janssen (Johnson & Johnson) puissent être utilisés pour les 18-49 ans qui le souhaiteraient.

Une réduction à quatre semaines – contre huit actuellement – de l’intervalle entre les deux doses du vaccin AstraZeneca est également recommandée.

Cet avis doit être examiné "dans les prochains jours", précise le gouvernement irlandais dans son communiqué.

Selon les derniers chiffres publiés lundi, l’Irlande a enregistré 305 nouveaux cas, pour un total de 271.589, et déplore 4989 décès.