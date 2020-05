Déconfinement en Hongrie: Viktor Orban prévoit d'abandonner ses pouvoirs spéciaux à la fin du mois

Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban est régulièrement épinglé par des organisations internationales pour son autoritarisme. La semaine dernière, l'ONG américaine Freedom House a retiré son pays de la liste des Etats démocratiques et l'a classé dans celle des "régimes hybrides".

Budapest a vigoureusement rejeté les critiques et a toujours affirmé que l'état d'urgence serait levé dès la fin de la pandémie. "Cet ordre juridique spécial que nous avons établi en Hongrie a permis au gouvernement et à son chef de prendre rapidement des décisions graves et difficiles en raison de l'épidémie", a déclaré M. Orban lors d'une conférence de presse conjointe avec le président serbe Aleksandar Vucic vendredi.

"Tout le monde aura bientôt la possibilité de présenter des excuses à la Hongrie pour les accusations infondées adressées à son encontre", a ajouté le dirigeant.