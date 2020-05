Déconfinement en France : horeca, frontières… presque un retour à la vie d'avant

Les départements d’Ile-de-France, de Guyane et de Mayotte ont été placés en catégorie "orange" et le déconfinement y sera "un peu plus prudent que dans le reste du territoire" parce que "le virus y circule un peu plus qu’ailleurs", a annoncé jeudi Edouard Philippe. "Dans ces

départements 'oranges', le déconfinement sera, pour trois semaines, un peu plus prudent que sur le reste du territoire".

Le Premier ministre a précisé que, pour les seuls indicateurs sanitaires, tous les départements français étaient en vert à l’exception du Val d’Oise et de Mayotte.

Les lycées dans les départements classés verts vont pouvoir rouvrir.

Et selon le ministre de la santé, le taux de contamination est désormais inférieur à 1 dans la majeure partie du territoire.

En zone orange, on lâche du leste

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé également "la réouverture des parcs et jardins en zone orange", notamment à Paris, à partir du 2 juin, pour la deuxième phase de déconfinement face à l’épidémie du coronavirus.

Il y aura toutefois des "contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange", comme le maintien de la limitation des rassemblements à dix personnes. La mairie de Paris réclamait la réouverture des parcs et jardins de Paris depuis plusieurs semaines.

En revanche, côté loisirs, on reste sur l'idée d'un déconfinement pas à pas. Dès ce mardi, les musées et les monuments vont rouvrir. De même que les piscines, gymnases, salles de sports, parcs de loisirs, salles de spectacle et théâtres dans les zones vertes. Il faudra attendre le 22 juin dans les zones oranges, a déclaré le Premier ministre

Petite exception pour le cinéma. Il pourront rouvrir partout sur le territoire à partir du 22 juin, a annoncé le Premier ministre ce jeudi.

"Les exploitants de cinéma eux-mêmes voulaient que la réouverture soit nationale de façon à pouvoir organiser la programmation des salles", a précisé Edouard Philippe alors que certaines mesures de déconfinement sont différenciées entre les zones vertes et les zones oranges du territoire.

Contact tracing

Edouard Philippe est également revenu sur l’application de tracing "stopcovid". Celle-ci devrait être disponible à partir du 2 juin.

Le Premier ministre Edouard Philippe a "invité" jeudi tous les Français à utiliser l’application pour smartphone StopCovid à partir du 2 juin, cet outil de traçage numérique censé aider à lutter contre l’épidémie, mais jugé "liberticide" par ses détracteurs.

Nous "avons pris toutes les garanties", sur le respect de la vie privée et des libertés, a assuré le Premier ministre, en présentant la deuxième phase du déconfinement. C’est un "outil nouveau", mais un "élément extrêmement puissant de lutte contre la propagation de l’épidémie".



Feu vert pour l’horeca à partir du 2 juin

En zone verte, les bars et les restaurants pourront rouvrir le 2 juin. En zone orange, comme c’est le cas en région île-de-France, seules les terrasses pourront rouvrir.

Les cafés, bars et restaurants rouvriront dans les départements "verts" à compter du 2 juin, a annoncé jeudi le Premier ministre, tandis que seules les terrasses de ces établissements rouvriront dans les "zones oranges", parmi les mesures d'assouplissement des restrictions rendu possible par le ralentissement de l'épidémie Covid-19.

"Nous avons ainsi décidé la réouverture des cafés, des restaurants, des bars (...) avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange" à savoir l'Ile-de-France, la Guyane et Mayotte, a déclaré Edouard Philippe, en rendant compte des décisions prises dans la matinée au Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron à l'Elysée.



Et les frontières ?

Plus prudent, le Premier ministre français estime que si la situation le permet l’ouverture des frontières intérieure de l’UE pourrait s’envisager après le 15 juin. Un bon indice ? L’aéroport d’Orly en région parisienne devrait rouvrir dès le 26 juin prochain. Quoi qu’il en soit, jusqu’au 15 juin les restrictions sont maintenues.

De plus, dès le 2 juin la règle selon laquelle il est interdit de se déplacer à plus de 100 km de son domicile est supprimée.