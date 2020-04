Déconfinement en Allemagne : des signes de recrudescence de l'épidémie… à relativiser

Les premiers signes d’aggravation de l’épidémie de nouveau coronavirus apparaissent en Allemagne, alors que le pays vient tout juste de débuter le déconfinement.

Le taux d’infection ou taux de reproduction, très surveillé par les autorités, a de nouveau atteint le seuil de 1,0, selon des chiffres publiés lundi soir par l’Institut Robert Koch, chargé de surveiller l’évolution de la pandémie dans le pays.

Cela signifie que chaque malade contamine une autre personne. Le gouvernement allemand et les virologues ont jusqu’ici toujours souligné l’importance d’avoir un taux inférieur à ce chiffre.

C’est la première fois depuis mi-avril que ce taux d’infection atteint le seuil de 1,0. Il était alors descendu à 0,7, avant de progressivement remonter.

Masque désormais obligatoire

Faut-il alors s’inquiéter de cette remontée des cas de coronavirus en Allemagne ? Pour David Philippot, journaliste et correspondant de la RTBF à Berlin, la réponse est non. Et il y a deux raisons principales à cela, selon lui. "D’une part, l’Allemagne multiplie sa capacité de tests. Elle attrape donc davantage de malades dans ses filets. D’autre part, elle a peut-être fait une bêtise en autorisant la réouverture des magasins une semaine avant d’obliger les Allemands à porter un masque".

En se pressant dans les magasins sans masque, les clients ont donc sans doute recommencé à faire circuler le virus. Mais depuis hier, il est devenu obligatoire de le porter dans les transports et commun et dans les magasins. "On devrait donc assister à une baisse du nombre de cas dans les prochains jours, il y a aura sans doute une latence d’une semaine.", analyse David Philippot.