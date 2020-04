Déconfinement dans l’UE : le point sur une stratégie dispersée, pays par pays (carte interactive)

Ces grands principes se heurtent toutefois aux pressions subies par les gouvernements nationaux priés, de part et d’autre, de relancer au plus vite l’activité. On le constate, les stratégies poursuivies par les 27 sont loin d’être harmonisées. Panorama des mesures de déconfinement prises dans les pays membres de l’UE, avec des situations parfois très différentes d’un pays à l’autre.

La Commission préconise que l’allègement des mesures de confinement ne doit intervenir que lorsqu’un ralentissement sensible de la propagation de l’épidémie aura été observé et lorsque les capacités hospitalières seront en mesure d’absorber les probables nouvelles poussées de cas de contaminations.

La situation sanitaire de chaque pays membre de l’Union européenne étant unique, les États ont pris des mesures de confinement spécifiques. Voici les informations générales déjà communiquées concernant un déconfinement progressif pour chaque pays :

Allemagne

Commerces d’alimentation, librairies, concessionnaires automobiles… La plupart des magasins allemands d’une surface inférieure à 800 m2 ont rouvert le 20 avril. Mais la levée progressive des dispositifs de confinement prévoit le maintien des mesures de distanciation sociale jusqu’au 3 mai, veille prévue de la réouverture des écoles et des salons de coiffure.

Autriche

L’Autriche a permis la réouverture d’une grande partie des jardins publics et des petits commerces dès le 14 avril, avec néanmoins de stricts mots d’ordre de "distanciation sociale" et de port du masque dans les espaces publics. Le 4 mai, les écoles vont progressivement accueillir à nouveau les élèves en classe, dans un cadre aménagé pour prévenir de nouvelles infections au covid-19.

Le pays a, par ailleurs, levé ses mesures de confinement dans trois des stations de ski les plus réputées du pays, dont Ischgl, située aux confins de l’Italie, la Suisse et l’Allemagne, plusieurs jours avant la date d’expiration initialement fixée.

Les restaurants devraient pouvoir accueillir de nouveau des clients au milieu du mois de mai (le 15 ?), selon les prévisions.

Belgique

La Belgique a prévu un déconfinement progressif avec plusieurs étapes. Le 4 mai, les industries reprennent leurs activités sous conditions, la pratique du sport en extérieur et individuel est élargie. Le 11 mai, tous les commerces pourront rouvrir. Le 18 mai, ce sera un retour très progressif des écoliers et les règles encadrant la vie sociale seront peu à peu assouplies. Les activités culturelles et sportives reprendront peu à peu sous conditions strictes.

Ces dates sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Bulgarie

Le gouvernement bulgare a placé sa capitale Sofia en confinement depuis le vendredi 17 avril pour une durée indéterminée (il n’y aurait pas d’autres mesures pour le reste du pays). La Bulgarie est l’un des pays les moins touchés d’Europe pour le moment.

Chypre

Chypre n’a pas été touché autant que d’autres pays par la pandémie de Covid-19, mais le gouvernement a imposé des mesures strictes de restriction des déplacements, notamment un couvre-feu nocturne et la limitation à une sortie quotidienne pour les habitants.

Croatie

Des mesures de restriction ont été prises pour lutter contre la pandémie jusqu’au 4 mai mais le pays est inquiet des conséquences pour le tourisme, un secteur qui représente 20% environ du produit intérieur brut.

La Croatie étudie la possibilité de faire venir des visiteurs tchèques l’été prochain pour tenter de limiter l’impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur un secteur touristique vital pour l’économie du pays, a annoncé un ministre mardi.

Danemark

Le Danemark, qui lève progressivement les restrictions liées à la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé qu’il n’autoriserait aucun rassemblement de plus de 500 personnes avant le 1er septembre.

Jusqu’au 10 mai inclus, les rassemblements de plus de 10 personnes autant à l’extérieur qu’à l’intérieur restent interdits.

Après les écoles et les crèches le 15 avril, des petites entreprises tels les salons de coiffure et de tatouage mais aussi les dentistes, ont rouvert lundi. Les collèges, lycées, restaurants et bars devraient rouvrir le 11 mai.

Espagne

Après six semaines cloîtrés chez eux, les petits Espagnols peuvent depuis dimanche recommencer à jouer dans la rue, avec un certain nombre de restrictions comme l’absence de contacts. Le confinement a été prolongé jusqu’au 9 mai inclus, et le gouvernement présentera mardi son plan d’assouplissement progressif, sans doute à partir de la mi-mai.

Estonie

Tallinn, dont le plan de sortie du confinement doit être encore approuvé par le parlement, prévoit la réouverture partielle des écoles le 15 mai.

Finlande

En Finlande, l’isolement de la capitale et de sa région, qui interdisait toute entrée ou sortie depuis le 27 mars, a été levé le 15 avril.

Par ailleurs, le pays va autoriser, à partir du 13 mai, les réunions publiques rassemblant moins de 500 personnes, alors que cette limite est pour l’instant de dix.

L’interdiction des rassemblements de plus de 500 personnes devrait rester en place au moins jusqu’à la fin juillet.

La décision de rouvrir ou non les écoles, comme ont déjà commencé à le faire la Norvège et le Danemark, ne sera éventuellement prise que cette semaine.

France

Le Premier ministre français, Edouard Philippe, doit dévoiler ce lundi 27 avril sa "stratégie nationale du plan de déconfinement", qui doit débuter le 11 mai, avec notamment une réouverture progressive mais controversée des écoles.

L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de déterminer les conditions dans lesquelles l’activité et la vie quotidienne des Français vont pouvoir redémarrer.

Grèce

Le gouvernement grec a prolongé jusqu’au 4 mai le confinement général imposé pour endiguer l’épidémie de nouveau coronavirus, avec pour seul assouplissement prévu une réouverture partielle des tribunaux dès lundi.

En raison du vieillissement de sa population et d’un système de santé affaibli par une décennie de crise financière, la Grèce a imposé des restrictions plus tôt que ses partenaires européens et est moins touchée par la pandémie : jusqu’ici 121 morts et 2400 cas ont officiellement été enregistrés.

"Le déconfinement sera fait en plusieurs phases successives pendant les mois de mai et juin", a indiqué le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas, soulignant que "l’impact sur le système de santé sera évalué de semaine en semaine".

Hongrie

La Hongrie a décrété l’État d’urgence pour une durée illimitée.

Irlande

L’Irlande a décrété le confinement de la population le 27 mars et l’a prolongé en l’état jusqu’au 5 mai. Seules sont autorisées les sorties pour aller travailler, faire des courses alimentaires, se rendre à un rendez-vous médical ou faire de l’exercice près de son domicile.

Il est également possible de sortir pour "raisons familiales impératives" et pour effectuer des travaux agricoles. Tous les rassemblements, publics ou privés, sont prohibés.

Le pays a aussi proscrit les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’à fin août.

Italie

L’Italie commencera à rouvrir ses usines le 4 mai dans le cadre de ses mesures de déconfinement. Le gouvernement dit doit détailler en début de semaine les mesures qu’elle envisage à compter de cette date mais il a déjà annoncé que les écoles resteront cependant fermées jusqu’en septembre.

Lettonie

La Lettonie s’apprête à réduire les restrictions en procédant par étapes.

Lituanie

Le gouvernement lituanien a annoncé que les restaurants en plein air, les musées et certains magasins rouvriraient prochainement, dans le cadre de la sortie graduelle du confinement imposé pour freiner l’épidémie de coronavirus.

Le pays membre de la zone euro a déjà autorisé la réouverture des commerces possédant une entrée séparée depuis la rue.

Tous les autres magasins ont pu rouvrir le 23 avril, tandis que les salons de coiffure, les musées et les restaurants en plein air reprendront leurs activités le 27 avril.

Les crèches, les écoles et les universités restent fermées et les rassemblements publics sont toujours interdits.

Luxembourg

Les mesures de confinement en vigueur pour enrayer la propagation du coronavirus ont été assouplies le 20 avril au Luxembourg avec la réouverture des chantiers de construction, des centres de recyclage municipaux, des magasins de bricolage, des paysagistes et des jardineries.

Par ailleurs, les 626.000 habitants doivent désormais porter un masque dans les lieux où une distance de sécurité de deux mètres ne peut être respectée, tels que les transports en commun. Les pouvoirs publics, qui ont commencé à les distribuer, ont prévu d’en fournir cinq par personne.

La deuxième phase aura lieu le 4 mai avec le retour dans les lycées des élèves de 1re et de 3e, qui ont des examens en fin d’année. La troisième phase est prévue le 11 mai avec le retour des autres classes de lycée.

Les cours reprendront une semaine plus tard pour les élèves du secondaire et le 25 mai dans le primaire. Les classes seront divisées en deux, chaque moitié alternant entre une semaine à l’école et une semaine de travail à la maison.

Malte

À Malte, un certain nombre de mesures pour tenter de contrer l’épidémie sont appliquées. Les écoles et les établissements d’enseignement seront fermés jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Pays-Bas

Les mesures de confinement sont d’application jusqu’au 19 mai, au minimum. Les écoles secondaires pourront rouvrir le 1er juin. Les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans seront à nouveau autorisés à faire du sport dehors en équipe à partir du 28 avril, mais pas dans des compétitions officielles. Une réouverture partielle des écoles est prévue pour le 11 mai. Les événements d’ampleur tels que les festivals de musique ou le football professionnel resteront interdits jusqu’au 1er septembre.

Pologne

La Pologne a fait un premier pas vers un assouplissement des restrictions imposées à la suite du coronavirus le 13 avril en autorisant la réouverture des parcs et forêts ainsi qu’une densité de fréquentation plus élevée dans les magasins et églises du pays.

Le pays a aussi allégé ses restrictions sur les commerces depuis le 19 avril. Par ailleurs, elle a imposé le port du masque dans l’espace public.

D’autres étapes pourront suivre, mais aucun planning n’a été fixé, a précisé le ministre de la Santé. La levée progressive des restrictions ira de pair avec le rythme de progression de l’épidémie.

Le gouvernement compte ensuite ouvrir les hôtels, musées, galeries d’art, bibliothèques et, durant les week-ends, magasins de bricolage. Une autre étape d’allègement des mesures, ultérieure, impliquera la réouverture des restaurants et centres commerciaux.

Un certain nombre d’autres restrictions restent pour l’instant en place, telles que la fermeture des écoles, cinémas et théâtres. La distanciation sociale, exigeant deux mètres entre les individus, reste également d’application.

Jusqu’ici, il est demandé aux Polonais de couvrir leur bouche et leur nez quand ils se trouvent dans des lieux publics. Cette consigne pourrait rester de vigueur "jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible", a déclaré le ministre de la Santé.

Portugal

Au Portugal, les autorités espèrent un retour progressif à la normalité en mai. Crèches et écoles ne rouvriront pas d’ici la fin de l’année scolaire.

République tchèque

Le gouvernement tchèque a déjà commencé le 20 avril à assouplir les mesures restrictives prises mi-mars à cause de la pandémie avec notamment la réouverture des marchés en extérieur.

Dès ce lundi, les bibliothèques et les jardins zoologiques pourront notamment être de nouveau ouverts au public. Dès le 11 mai, les terrasses des bars et restaurants pourront également accueillir des clients, qui pourront s’asseoir en salle à partir du 25 mai, soit deux semaines plus tôt que ce qui avait été annoncé précédemment.

Roumanie

Selon le chef de l’Etat, les restrictions visant la liberté de mouvement, imposées à la mi-mars, ne seront plus reconduites lorsque l’état d’urgence expirera, le 15 mai. Les Roumains peuvent actuellement sortir pour travailler, faire des courses essentielles, se rendre chez le médecin ou aider des parents âgés, et ce uniquement après avoir rempli une attestation.

Le port du masque deviendra obligatoire en Roumanie dans les espaces fermés et les transports publics à partir du 15 mai, dans ce pays moins touché par la pandémie de coronavirus que nombre de pays européens. Cette obligation restera sans doute en vigueur jusqu’à l’année prochaine.

Les écoliers et les étudiants devront attendre encore quelques jours pour savoir à quelle date ils pourront retourner en classe : "un plan concret" sera annoncé prochainement, de même que des mesures visant la reprise économique.

Slovaquie

La cellule gouvernementale en charge de la gestion de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus en Slovaquie a décidé que le confinement serait assoupli en quatre étapes.

Les magasins d’une superficie maximale de 300 mètres carrés ont pu rouvrir leurs portes le 22 avril, dans des conditions d’hygiène strictes.

Les sports sans contact rapproché sont aussi à nouveau autorisés depuis cette date. Les sportifs ne peuvent cependant pas utiliser les mêmes toilettes ou les mêmes vestiaires. Les marchés en plein air ont à nouveau lieu. Les concessionnaires automobiles sont aussi autorisées à travailler, sans limitation de superficie.

Les taxis seront autorisés à circuler à partir de la deuxième phase et si une vitre en plexiglas sépare le chauffeur du client. Les services religieux et les mariages seront autorisés si la distanciation sociale est respectée et que l’assistance porte un masque.

Slovénie

Certains petits commerces en Slovénie ont aussi pu rouvrir leurs portes le 20 avril, en imposant de strictes mesures de distanciation sociale. Les parcours de golf ou terrains de badminton ont pu également rouvrir, car il ne s’agit pas de sports de contact. Les Slovènes, qui avaient interdiction de quitter leur ville de résidence depuis le 30 mars, ont désormais le droit de se rendre le week-end dans leur résidence secondaire.

Suède

En Suède, contrairement à d’autres pays européens, le confinement de la population n’est pas d’actualité pour endiguer l’épidémie. Seules contraintes majeures, les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, de même que les visites dans les maisons de retraite. Pour le reste, le gouvernement en a appelé au civisme, demandant à chacun de "prendre ses responsabilités" et de suivre les recommandations sanitaires.