Déconfinement au Portugal : Lisbonne accélère la levée des restrictions

Le Portugal, qui a vacciné 70% de sa population contre le Covid-19 plus tôt que prévu, a décidé d'anticiper la levée de certaines restrictions en relevant notamment la jauge d'accueil dans les restaurants et les salles de spectacles, a annoncé vendredi le gouvernement.

"Le Portugal est l'un des pays avec le taux de vaccination le plus élevé du monde", s'est félicitée Mariana Vieira da Silva, le porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire.

►►► À lire aussi : toutes nos informations sur le coronavirus

Le gouvernement prévoyait initialement l'allègement des mesures de restriction actuellement en vigueur pour le début du mois de septembre, dans le cadre d'un plan de déconfinement en trois étapes évoluant en fonction de la progression du taux de vaccination.

"Nous entrons dans la deuxième phase de ce cycle de déconfinement car nous avons atteint l'objectif d'avoir 70% de la population complètement vaccinée" depuis mercredi, a-t-elle expliqué.

A partir de lundi, les restaurants et les cafés pourront accueillir des groupes de huit personnes maximum à l'intérieur et de 15 en terrasse, contre six et dix actuellement.

A lire aussi : Coronavirus au Portugal : les autorités recommandent la vaccination de tous les jeunes à partir de 12 ans

Le pass sanitaire ou un test négatif restent toutefois obligatoires pour permettre l'entrée dans un restaurant le week-end, dans un hôtel ou dans un autre logement touristique.

Les salles de spectacles et les événements familiaux comme les mariages verront leur capacité d'accueil relevée jusqu'à 75%, tandis que les transports publics ne seront plus soumis à aucune limitation de leur capacité.

Cette deuxième étape de ce plan de déconfinement prévoyait également la fin du port du masque obligatoire en extérieur. La levée de cette mesure, qui a été votée au Parlement et qui est en vigueur jusqu'au 12 septembre, "doit être aussi votée par le Parlement", a précisé M. Vieira da Silva.

La dernière phase de ce plan, qui prévoit notamment la réouverture des bars et des discothèques sur présentation du pass sanitaire ou d'un test négatif, initialement prévue pour le mois d'octobre, pourrait également "être anticipée" si l'objectif des 85% de la population totalement vaccinée est atteint avant, a indiqué la porte-parole du gouvernement.

Parmi les premiers pays européens où le variant Delta est devenu dominant, le Portugal a connu à partir de la mi-mai une hausse des contagions à laquelle les autorités ont réagi en accélérant leur campagne de vaccination.

Le pays commencera samedi à vacciner les 12 à 15 ans. Près d'un quart de ces jeunes, sur une tranche d'âge qui compte quelque 410.000 individus, ont pris rendez-vous pour leur première dose de vaccin rien que pour ce week-end, selon les autorités sanitaires.

Depuis le début de la pandémie, le Portugal a enregistré 17.622 morts et plus d'un million de cas, d'après le dernier bilan des autorités sanitaires.