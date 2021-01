Décès de la dernière veuve d'un vétéran de la guerre civile américaine

La dernière veuve connue d'un militaire américain qui a combattu durant la guerre civile américaine (1861-1865) est décédée. Helen Viola Jackson s'est éteinte le mois passé à 101 ans dans une maison médicalisée à Marshfield, dans l'Etat du Missouri, a fait savoir un syndicat de vétérans américains.

Viola Jackson a épousé en 1936 James Bolin qui lui avait promis de lui assurer la sécurité financière grâce à sa pension. L'ancien soldat avait alors 93 ans alors que Viola Jackson n'était âgée que de 17 ans. James Bolin est décédé quelques années plus tard, en 1939, et sa veuve ne s'est pas remariée par la suite. Elle avait bien droit à bénéficier de la pension de son défunt mari, mais n'en a toutefois pas fait la demande, selon le syndicat Sons of Union of the Civil War.

Les deux époux avaient été contact via le père de Viola Jackson. Celui-ci envoyait sa fille après l'école chez James Bolin pour lui rendre de menus services.