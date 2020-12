Décès de l'ancien président de la République française Valéry Giscard d'Estaing

On le croyait presque intemporel. L’ancien président de la République française Valéry Giscard d’Estaing est décédé, indiquent divers médias français dont l’Agence France Press, Europe 1 et France Info ce mercredi soir. Le fringant homme politique et académicien français s'est éteint à 94 ans, "entouré de sa famille" dans le centre de la France. L’ancien président de la République avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. Sa dernière opération avait eu lieu à Tours, en novembre dernier. A l’époque "plus jeune président" que la République ait connu, il était le dernier encore en vie à avoir connu un septennat. Inoxydable, ce personnage marquant de toute une génération française des années 70, candidat malheureux à l’élection de 1981, œuvrera par la suite à une Europe plus forte.

Noblesse oblige Son terroir : l’Auvergne. C’est le fief familial. Les Giscard d’Estaing (Estaing étant le nom d’une bourgade dans l’Aveyron, dont il rachètera le château en 2005), c’est d’abord une grande famille bourgeoise. Les aïeux furent ministres ou hommes d’Etat. Pourtant, sa particule n’est pas d’une origine incontestable. Elle a plutôt été "achetée" par la famille (notamment son père). Les nobles véritablement de sang bleu se gaussent.

Photo non datée de Valéry Giscard d'Estaing (2ème à gauche) adolescent en compagnie de ses petites soeurs et de son frère Olivier - © - - AFP

Le futur président français chez les Scouts (date inconnue) - © - - AFP Pourtant, le futur chef d’Etat est né en Allemagne, à Coblence. Son père travaille alors pour le haut-commissariat français en Rhénanie, alors occupée. Nous sommes en 1926. Bientôt la famille rejoindra Paris. Ou le jeune Valéry va faire de brillantes études. En 1944, il participe à la Libération. Il s’engagera volontairement ensuite dans l’armée française, sous les ordres du général de Lattre de Tassigny. Le jeune homme de 19 ans fera 8 mois de campagne et sera décoré de la croix de guerre. En 52, il épouse Anne-Aymone Sauvage de Brantes, jeune noble venant elle aussi d’une grande famille bourgeoise. De la région d’Orléans, cette fois. Ils auront quatre enfants. La témoin de son mariage : Madame de Lattre de Tassigny.

En 1959, l'homme sort de l'Elysée, il est Secrétaire d'Etat aux finances - © - - AFP Montée des échelons Ses études, brillantes, le conduiront à côtoyer souvent le chiffre six. Il sortira sixième du lycée Louis le Grand, puis de l’Ecole Polytechnique et ensuite de l’ENA (l’Ecole Nationale d’Administration, fraîchement mise en place). Le jeune homme, qui fait des étincelles en économie, fera également un voyage au Canada et aux Etats-Unis. En 55, il se met à travailler au service du pouvoir. Directeur adjoint au cabinet d’Edgard Faure (le président du Conseil ou pour ainsi dire le Premier ministre). L’année d’après, c’est le département du Puy-de-Dôme qui lui tend les bras. Il est élu député. En 59, il est nommé secrétaire d’Etat au Finances. Le Premier ministre s’appelle Michel Debré. Et le président : Charles de Gaulle. Le grand Charles le remarque. "Son meilleur argentier" dira-t-il. A partir de 62 et jusque 66, il sera un flamboyant ministre des Finances et des Affaires économiques de l’homme de la Croix de Lorraine. Il souhaite se distancier de la politique gaulliste et revendique ensuite une volonté de se montrer plus libéral. Il va créer son propre parti, le FNRI (Fédération Nationale des Républicains Indépendants). De centre-droit, européiste (il parle déjà de monnaie commune et de Sénat européen) et plus libéral donc, il soutiendra le pouvoir en place. A la civilisation de masse doit succéder une civilisation à l’échelle de l’individu.

Principaux candidats aux élections législatives de 1968 : Georges Pompidou (premier ministre), Waldeck Rochet (parti communiste). En bas: Valéry Giscard d'Estaing (Républicains indépendants), Jacques Duhamel (démocrates-chrétiens) et François Mitterrand (parti socialiste) - © - AFP

L’économiste en chef En 1969, à la suite de son référendum perdu, comme il l’avait annoncé, Charles de Gaulle se retire du pouvoir. Giscard va alors soutenir pour la campagne qui s’annonce le Premier ministre sortant Georges Pompidou (au détriment du centriste Alain Poher). Pompidou est élu, et nomme l’homme (qui est devenu entre-temps également maire de Chamalières, près de Clermont-Ferrand) au poste de… ministre de l’Economie et des Finances. Il ne partagera pas les idées du nouveau chef du gouvernement, Jacques Chaban-Delmas, préférant une ligne plus à droite. Après cinq ans à la tête de l’Etat, Georges Pompidou vint à décéder. Une campagne électorale impromptue démarre, Giscard se présente comme candidat à la présidentielle le 8 avril 1974. Et affiche ses ambitions : "regarder la France au fond des yeux".

"Giscard à la barre" Sans le décès du président, survenu en 1974, "Je n’aurais jamais été président" dira VGE dans son livre "Le Pouvoir et la Vie". Et il ne part pas gagnant dans les sondages, Giscard. Il va alors mener une campagne d’un genre nouveau : le "Kennedy français" va la faire… À l’américaine. Autocollants, gadgets, affiches, style décontracté, il tranche avec la France de ses aînés. Il va s’afficher avec sa fille Jacinte, ce qui est une première, et les T-Shirt "Giscard à la barre" – son slogan de campagne — fleurissent. Des artistes vont se joindre à lui. Bardot, Delon, Halliday, Vartan, Mireille Mathieu ou encore Aznavour le soutiennent ouvertement. En un mois de campagne, il dépasse Chaban-Delmas et le voilà au deuxième tour face à François Mitterrand.

VGE et François Mitterrand en débat à la radio, le 3 mai 1974 - © - AFP

Le monopole du cœur Le débat de l’entre-deux tours restera dans les annales. Face au candidat socialiste (qui a obtenu 43,25% des voix au premier tour, contre 32,6% pour lui), Giscard décoche cette phrase : "Tout d’abord je trouve toujours choquant et blessant de s’arroger le monopole du cœur. Vous n’avez pas Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur ! Vous ne l’avez pas… J’ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n’avez pas le monopole du cœur." Le président dira par la suite que c’était une improvisation. D’autres penseront plutôt à une réminiscence, celle d’un film, "Le Président" d’Henri Verneuil (1961) où un Jean Gabin, impérial, harangue les députés en affirmant à son détracteur : "Vous n’avez pas le monopole de l’Europe". Quoi qu’il en soit, et on ne sait pas si la saillie a eu une influence sur les votes, elle aura marqué les esprits. Je crois que j’ai été élu président de la République, grâce à une phrase de dix mots : " Mais, monsieur Mitterrand, vous n’avez pas le monopole du cœur !"

Le 19 mai 1974, il est élu d’une courte tête président de la République. Avec 50,81% des suffrages, cela reste à ce jour le plus petit écart dans un deuxième tour de présidentielle.

Archives RTBF/Sonuma : soirée de victoire pour VGE, à la présidentielle de 1974

Le roi de la com' Accordéon, maillot de bain et soupers chez l’habitant. Ce sont là des images marquantes du "Kennedy français". Nous sommes au milieu des années 70 et Giscard va bouleverser la communication politique dans l’Hexagone.

Valéry Giscard d'Estaing à l'écoute d'accordéonistes à Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme) en 1974 - © Keystone - Getty Images

VGE faisant trempette à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 1er août 1974 - © - - AFP Aurait-on vu le torse nu du Général en vacances, aurait-on imaginé un Pompidou jouant gaiement de l’accordéon dans Midi Première de l’Auvergnate (comme lui) Danièle Gilbert. La séquence devient vite culte. Danièle Gilbert, symbole par excellence des "années Giscard" racontera ce croustillant moment plus en détail bien plus tard, dans un livre et au micro d’RTL France :

Il se veut proche du peuple. Mais aussi très préoccupé par son image. "Narcisse, homme d’Etat" dira de lui Raymond Barre, son Premier ministre de 76 à 81. La télévision est le premier pouvoir en France, et non le quatrième.

Le président et le ministre du Travail Olivier Stirn en route pour Fort-de-France en décembre 1974 - © - AFP Brigitte Bardot voudrait un "Giscard à la barre", comme le proposait le slogan de la campagne 1974. - © - AFP Affiche de campagne présidentielle de mai 1981. - © GABRIEL DUVAL - AFP

Simone Veil lors d'un meeting de soutien à VGE en 1981 - © MYCHELE DANIAU - AFP Révolution des mœurs Le troisième président de la Ve République commence son mandat sur les chapeaux de roues. Et avec des changements détonants. Le jeune président (48 ans) s’entoure d’un gouvernement à la moyenne d’âge basse également (52 ans), où il fait entrer des femmes. Simone Veil sera à la Santé, la journaliste Françoise Giroud secrétaire d’Etat à la Condition féminine. Son Premier ministre sera l’énergique Jacques Chirac. Les codes vont être dépoussiérés. Une photo présidentielle à l’extérieur, sur fond de drapeau tricolore au vent ; une Marseillaise au ton ralenti ; des interviews en anglais pour la presse internationale… Et en parlant de presse, un Etat moins interventionniste, la fin de l’ORTF et de la censure. Bien vite, les travaux se pencheront sur le domaine sociétal. Dépénalisation de l’avortement (portée par Simone Veil), apparition du divorce par consentement mutuel, abaissement de la majorité à 18 ans, meilleure intégration des personnes handicapées, davantage d’égalité hommes-femmes (grâce à Françoise Giroud)… "La France doit devenir un immense chantier de réformes" dira-t-il. Si du point de vue sociétal, les mesures sont innovantes et se veulent modernes, pour les autres pans de la politique, le septennat est marqué par une ligne plutôt conservatrice. Austérité (nous sommes juste après le 1er choc pétrolier de 1973), tour de vis sur l’immigration…

Chirac, le proche ennemi La force et la faiblesse de la France, c’est que son sort n’est jamais définitivement fixé entre la grandeur et le risque de médiocrité. Giscard à l’Elysée, Chirac à Matignon, le duo est explosif. Les deux hommes, jeunes (eu égard à leurs fonctions, pour les habitudes de l’époque) et tous deux véritables fauves politiques, vont vite entrer en concurrence. Chirac, chaleureux et ambitieux, ne veut pas se laisser faire par un Giscard vu comme plus froid, cérébral et distant. Pourtant, Chirac, en se déclarant pro-Giscard avant le premier tour de la présidentielle (pour barrer la route à Chaban-Delmas), semblait rentrer dans son jeu. Mais ce ne fut que l’affaire de quelques mois. Se sentant méprisé, pas écouté ("J’en ai assez, c’est lui qui fait les gouvernements, je suis tout de même Premier ministre !" commentera Chirac, selon l’Express, en janvier 1975), le Corrézien va prendre ses distances. La tension est à son comble lors d’une visite au président en vacances au fort de Brégançon, en 1976. Giscard le reçoit dans un fauteuil, Chirac doit se contenter d’une simple chaise, et il y a de l’orage dans l’air. La foudre éclate quelques jours plus tard : "Je ne dispose pas des moyens que j’estime nécessaires pour assurer efficacement mes fonctions, et dans ces conditions, j’ai décidé d’y mettre fin" déclare aux caméras Jacques Chirac. Ce dernier claque la porte de façon tonitruante. Quelques mois plus tard, il créera son propre parti : le RPR. La droite se divise. Giscard va alors nommer Raymond Barre, technicien discret (et déjà ministre de l’Economie), à la tête du gouvernement. Il y restera jusqu’au bout du septennat – Notons que son slogan de la campagne 74' tombera à ce moment plutôt bien —. Côté politique, le président fondera bientôt l’UDF. Le parti présidentiel ne se rabibochera pas de sitôt avec le RPR. La guerre entre les deux félins est déclarée, et Chirac sera même accusé, en sous-main, d’appeler à voter Mitterrand en 1981 (lire à ce propos le très intéressant article du Point.fr).

L’ami Helmut La politique internationale durant le mandat sera marquée par la guerre froide. Le président de la République se montre lui partisan d’une troisième voie et prône une meilleure intégration européenne. A lire aussi : Le fort de Brégançon : diplomatie et bains de mer Giscard en rencontrera des grands de ce monde, fonction oblige. Il sera très proche du Shah d’Iran, dont il se souviendra d’une de leur conversation, à Saint-Moritz en 1975 : le Shah lui annonça qu’il voulait faire de l’Iran "La troisième force militaire mondiale". VGE écrit "J’explose. Mais Sire, vous êtes en train de fabriquer une révolution". Avec une de ces relations, c’est de l’amitié qui va lier deux hommes. Il sera très proche d’Helmut Schmidt, le chancelier de la RFA (Allemagne de l’Ouest). Ce dernier lui confiera d’ailleurs un secret, en 1980 : son père était juif. VGE écrira par la suite qu’il s’attendait à tout sauf à ça.

Parodie des "vœux de fin d’année" par Thierry Le Luron et Pierre Desproges

Les diamants sont éternels ? Peu avant la campagne pour l’élection présidentielle de 1981, Giscard caracole en tête des sondages. Mais une affaire va défrayer la chronique : les diamants de Bokassa. Jean-Bedel Bokassa (dit "Bokassa 1er"), c’est le maître de la Centrafrique. Mégalomane et sanguinaire, il s’est fait proclamer empereur dans un hallucinant un style tout à fait napoléonien, en 1977. Le chef d’État tombera néanmoins de son piédestal en 1979. Et le Canard Enchaîné de révéler l’affaire des diamants le 10 octobre 1979, un mois après l’impériale chute. Giscard, amateur de chasse aux gros animaux, s’était rendu plusieurs fois en Centrafrique au début de la décennie. Alors ministre des Finances, il reçut de Bokassa, qu’il rencontra, quelques cadeaux. Dont des plaquettes de diamants. Le Canard enchaîné, puis très vite Le Monde, fait état de ces cadeaux. Et des fortes sommes que ces diamants représentent. Les investigations révéleront par la suite qu’il y eut un fameux emballement sur la valeur des pierres précieuses (remises à des œuvres de bienfaisance), et que VGE n’a pas grand-chose à se reprocher dans les faits. Mais le président n’a pour le coup pas bien communiqué à l’époque. Il est paru comme arrogant dans ses justifications, à la télévision notamment. Ne condamnant pas les journaux (et comptant notamment sur les contre-enquêtes d’autres médias pour se disculper), il apparut comme méprisant.

Le président français et son homologue centrafricain, le maréchal Jean-Bedel Bokassa, à Bangui, le 05 mars 1975 - © - AFP

Beaucoup pensent que cette affaire a pu nuire pour sa réélection, en 1981. Ce qui est sûr, c’est que ces diamants laisseront des traces : dorénavant, les présidents suivants joueront la transparence. Les cadeaux diplomatiques seront gardés pour les exposer dans des musées après leurs mandats.

"Au revoir" En 1981, battu à l’élection présidentielle, Valéry Giscard d’Estaing tient à parler à la France. Face caméra. "L’Au Revoir"" du président sortant, neuf jours après l’élection, rentre à partir de ce moment dans la mémoire collective. Gorge nouée dans une mise en scène un brin "monarchique", il laisse sa place au double septennat de François Mitterrand. L’image fera les beaux jours du programme "Les Enfants de la Télé" (version Arthur) , où elle était diffusée pour clore l’émission télé. Fin 2016, l’archive réapparut aussi lors du renoncement de François Hollande à se présenter aux élections présidentielles de 2017.

Petite galerie photos du septennat (1974-1981) A Rambouillet, accord avec Leonid Brejnev, le maître du Kremlin, le 22/06/77 - © POOL - AFP Les liens étaient étroits avec le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt, comme ici en 1976 - © - - AFP Promenade sur les plages normandes avec Jimmy Carter, le président américain, le 05/01/78 - © - AFP

VGE en visite au Maroc, avec Hassan II, à Fes le 04/05/75 - © GEORGES BENDRIHEM - AFP En visite au Zaïre, en compagnie de Mobutu Sese Seko, le 04/08/75 - © STF - AFP Le 30 mai 1980, rencontre avec le pape Jean-Paul II - © - AFP

En compagnie de Mireille Mathieu, le président français montre son chien Jugurtha à la presse, en décembre 77 - © STF - AFP Dernier salut à la foule en tant que président de la république, le 21 mai 1981 - © ARCHIVE - AFP Léotard, Mitterrand, Chirac et Giscard lors de l'inauguration du musée d'Orsay, à Paris, en 1986 - © DERRICK CEYRAC - AFP

Désillusions en cascade Aucun roi de France n’aurait été réélu au bout de sept ans. Giscard est vexé, frustré. Les Français le prennent pour un arrogant. Il ne comprend pas. Pour digérer la pilule de sa défaite à la présidentielle, il va s’isoler. D’abord chez les moines du mont Athos, en Grèce, puis sur les hauts plateaux canadiens. Quatre mois hors des turpitudes de la vie politique hexagonale. A son retour, il sera apaisé. Prêt à repartir à la conquête du pouvoir.

VGE lors du tour de France 1986, sur l'étape St-Etienne/ Clermont-Ferrand - © - AFP Et la stratégie est singulière pour un ancien chef d’État : recommencer sa carrière politique du début. Il sera bien vite à nouveau conseiller régional, puis député… Et bientôt Premier ministre ? Nous sommes en 86, François Mitterrand se prépare à subir une défaite électorale cuisante qui conduira à une cohabitation. d’Estaing y croit. Sur le tarmac de l’aéroport de Clermont-Ferrand, un avion attend les ordres. Prêt à s’envoler direction Matignon au moindre coup de fil. Désillusion. C’est Chirac, son rival de toujours, qui décroche la timbale.

Les deux présidents de l'UPF, Chirac et Giscard, en pleine discussion, le 29 septembre 1991, lors d'un rassemblement d'agriculteurs - © FREDERIC HUGON - AFP Il se remettra en selle pour les scrutins suivants. Mais à chaque fois, il ne pourra se présenter. En 88, Raymond Barre entrave sa candidature et en 95, c’est Edouard Balladur qui s’en charge.

L’Européen Dans les années 2000, le rêve européen est aussi le rêve de VGE. Au sommet de Laeken en 2001, il est nommé à la tête de la Convention sur l’avenir de l’Europe. Il y travaille sans relâche, pour une Europe plus intégrée, et surtout une Constitution solide. Il se verrait bien premier président du Conseil. Ce serait une apothéose pour la carrière de l’homme de Chamalières. Patatras, le projet de traité constitutionnel européen, bien que validé par les parlements des États membres, sera refusé par les Français. Le référendum du 29 mai 2005 et la victoire du "non" sont retentissants. L’Europe sortira de l’impasse avec le traité de Lisbonne deux ans plus tard. Giscard, lui, ne sera pas président. Il remettra alors la faute sur Jacques Chirac (qui lui, rendra la pareille à VGE). C’est une bonne idée d’avoir choisi le référendum, à condition que la réponse soit oui.

Le président de la Convention présente la "Constitution pour l'Europe" au côté du président de la Commission européenne Romano Prodi, le 03 septembre 2003 au Parlement Européen à Strasbourg. - © OLIVIER MORIN - AFP

Sa passion pour l’Europe et sa volonté d’une meilleure intégration, contrairement à son ambition, ne s’évanouiront pas. En 2014, il publiera un essai "Europa – La dernière Chance de l’Europe". L’idée principale de l’essai est de resserrer fortement les liens entre 12 états de l’Union (dont les six membres fondateurs). Le livre est préfacé par son ami de toujours, Helmut Schmidt.

Séance de dédicace le 31 août 1991 lors d'une de son livre "Le pouvoir et la vie, l'affrontement" à Deauville. - © JOEL SAGET - AFP Ramdam VGE a des talents d’écrivain. Il rédige des articles pour le Point, des essais et ses mémoires. Des livres sérieux et politiques. Il a écrit aussi des romans. Le Passage, en 1994, La Victoire de la Grande Armée (uchronie qui dépeint une campagne de Russie victorieuse) en 2010 et Mathilda l’année suivante. Mais en 2009, il fera un écart stylistique. Son roman "la princesse et le président" fera plus que jaser. L’ancien président s’invente une histoire d’amour avec Lady Di. Et toute la France de se poser la question : et si cette romance était autobiographique ? Lui démentira. Mais le doute subsiste. Surtout si on sait que les observateurs s’accordent pour dire que l’ancien président était plutôt du style coureur de jupons. "Durant mon septennat, j’ai été amoureux de 17 millions de Françaises", confiera-t-il dans son livre "Le Pouvoir et la Vie" (tome I, 1988). Plus récemment, c’est une tout autre affaire, moins reluisante celle-là, qui ramènera l’ancien président au-devant de l’actu. Une journaliste allemande l’accusera de lui avoir mis sa main aux fesses lors d’une interview en 2018. "Grotesque" déclara l’intéressé (comme ici, dans cet article relevé dans l’Express) . Pendant mon septennat, j’ai été amoureux de dix-sept millions de Françaises

Le sage Giscard prononce un éloge de l'ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, le 16/12/2004 à l'Académie française à Paris, lors de son entrée officielle sous la Coupole. - © ERIC FEFERBERG - AFP Et notre VGE de se retirer de la vie politique active et d’atterrir au Conseil constitutionnel aux côtés… de son rival de toujours. Le journal le Monde, dans un article édifiant paru en 2018, rapporte ainsi que le vainqueur de 74 se débrouillait toujours, lors des séances de cette assemblée des sages, d’arriver à la dernière minute afin de ne pas devoir serrer la main à tout le monde. Et dans "tout le monde", il y a surtout et avant tout… le vainqueur de 95 et de 2002. Qu’à cela ne tienne, Chirac ne restera pas longtemps au conseil. Nicolas Sarkozy et François Hollande refuseront le poste après leurs quinquennats faisant de Giscard le seul président dans ce cénacle. Et ce sera le dernier, Emmanuel Macron ayant décidé de mettre fin à cette habitude (qui prendra fin au départ de VGE).

L’immortel Dédicaces du livre "La princesse et le président" à Chanceaux-près-Loches, le 26/08/2012 - © ALAIN JOCARD - AFP Les trois anciens présidents encore en vie étaient présents à la cérémonie d'enterrement de Jacques Chirac, en septembre 2019 - © FRANCOIS MORI - AFP V.G.E. et Simone Veil, à l'Académie française, le 18/03/2010 - © PHILIPPE WOJAZER - AFP Le 11 décembre 2003, une nouvelle page s’est ouverte dans la vie de l’ancien chef d’Etat, féru de mots et admirateur de Maupassant : il succédera à Léopold Sédar-Senghor au siège n°16 de l’Académie française. Soutenu notamment par Hélène Carrère d’Encausse et Jean d’Ormesson, il occupera le prestigieux siège sous les ors de la non moins prestigieuse coupole dès la fin 2004. A mon âge l’immortalité est devenue une valeur refuge.

Immortel, on l’imaginait presque. Sa longévité, sa capacité à rebondir et à s’atteler à des projets divers et variés, qu’ils soient politiques ou littéraires, en ont fait un personnage incontournable de la vie publique française et européenne pendant plus de cinquante ans. Outre cette carrière étourdissante, qui lui garantissait encore une bonne image ces dernières années dans l’opinion (plus même que lorsqu’il était aux affaires), notons que VGE s’occupait aussi de sa fondation et nourrissait une passion (parfois décriée) pour la chasse, notamment celle de l’éléphant. De son union avec Anne-Aymone sont nés quatre enfants.

Valéry Giscard d'Estaing lors du 50ème anniversaire d'une conférence dédiée à son prédécesseur à la présidence française, Georges Pompidou, le 20 juin 2019. - © JACQUES DEMARTHON - AFP