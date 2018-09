Décès de Burt Reynolds : la "délivrance"... à 82 ans

L'acteur jouait de son charme et de sa moustache. Sex symbol hollywoodien, il pose nu, allongé sur une peau d'ours, dans le magazine féminin Cosmopolitan en 1972. Il regrettera que ces photos aient fait passer au second plan la sortie de "Délivrance", le chef d'oeuvre de John Boorman dont il était la tête d'affiche.

"Délivrance", dans lequel il joue aux côtés de Jon Voight, restera le film marquant de sa carrière, avec "Plein la gueule" ("The Longest Yard") de Robert Aldrich. Il sera également la vedette de films à succès comme "Cours après moi shérif" ("Smokey and the Bandit"), "Merci d'avoir été ma femme" ou "La cage aux poules". Après un passage à vide dans les années 80, il frôle l'Oscar du meilleur second rôle pour "Boogie Nights", où il interprète un producteur de films pornographiques.

L'an dernier, il avait encore été salué par la critique pour sa prestation dans le film indépendant "The Last Movie Star". Il y incarne une star vieillissante qui voit la gloire lui échapper...

La moustache grisonnante, il jette un regard dans le rétroviseur dans "But Enough Aboute Me", ses mémoires parues en 2015. Il y explique avoir plus cherché à passer du bon temps qu'à se lancer des défis en tant qu'acteur. "Et donc j'ai manqué de nombreuses occasions de montrer que je pouvais jouer des rôles sérieux", ajoute-t-il. "Quand je me suis finalement réveillé et essayé de faire ça bien, personne ne m'a donné ma chance". Burt Reynolds est d'ailleurs connu pour avoir refusé le rôle de James Bond et de Han Solo ("Star Wars").

A plus de 80 ans, il était encore actif : il devait faire une apparition dans le prochain film de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", dont la sortie est programmée l'an prochain.