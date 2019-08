Décès de Binta Sagna, l'une des femmes qui "façonnait l'image de l'Afrique"

Binta Sagna, Sénégalaise née en France, avait été classée en 2017 parmi les leaders qui faisaient l’Afrique. Son corps a été retrouvé dans son domicile bruxellois ce mardi. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent.

Après des études universitaires en droit et en commerce, Binta Sagna fonde son agence de communication : “La Sénégauloise”, une agence de Consulting qui s’occupe de la mise en place de projets et de leur médiatisation. Avec celle-ci, elle aboutit à la création d’un puissant réseau de femmes africaines qui gèrent des projets et événements d’envergure internationale.

En 2017, le magazine de Johannesburg Tropics Magazine la classe parmi les 365 leaders qui font l’Afrique. La campagne qui s’intitule "#African DOers" répertoriait les figures marquantes de l’afro-optimisme pour redorer l’image du continent.

Le site Financialafrik.com la définit comme "une militante activiste qui sait tisser sa toile dans des milieux divers allant du politique, au sport, de la musique, de l’art ou encore dans le milieu des affaires, mais toujours en lien avec l’Afrique." Dans une interview à ce magazine, elle explique sa vision du monde : "L’argent est devenu le seul prisme dans l’existence de nombreuses personnes, leur seule motivation, leur seule valeur. Je me retrouve parfois désarçonnée par tant de vide".

Binta Sagna était également présente dans l’organisation de la soirée "Rire contre le racisme" en septembre 2015 à Bruxelles.

Militante féministe, elle refusait le "rôle" que certains hommes imposent aux femmes : "Soyez des femmes non-conventionnelles qui se jouent du poids des stéréotypes et embrassent des professions soi-disant dites masculines", disait-elle.