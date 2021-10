Décès de Bernard Tapie : Emmanuel Macron rappelle "son ambition, son énergie et son enthousiasme"

La première réaction politique ce matin a été celle du Premier ministre français Jean Castex. Il s'est "incliné" dimanche à la mémoire de Bernard Tapie, décédé d'un cancer à l'âge de 78 ans, saluant un "combattant" et un "homme très engagé", en marge de la rentrée du parti LREM à Avignon.

"La première image qui me vient c'est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Il a toujours été très engagé contre l'extrême droite, mais surtout pour des causes, son club, sa ville, l'entreprise aussi. Bref un homme très engagé qui a tout donné et je crois qu'on l'a vu aussi contre la maladie. Il a lutté pied à pied, comme le combattant qu'il a toujours été. Je m'incline à la mémoire de Bernard Tapie", a déclaré le chef du gouvernement à la presse.

Toujours du côté politique, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont dits "touchés" dimanche par le décès de Bernard Tapie, "dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français".

"Cet homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu'à ses derniers instants", ajoute un communiqué de l'Elysée.

"Il se battait pour faire avancer la recherche"

Brigitte Macron a encore vu cette semaine cette figure marquante de l'histoire politique, économique et sociétale de la France, comme l'a indiqué son entourage à l'AFP.

"Son combat contre le cancer, même s'il savait que ce serait difficile, il le menait aussi pour les autres, a réagi l'épouse du chef de l'Etat. Il se battait encore et toujours plus pour faire avancer la recherche. Il essayait les traitements, parce que si l'un d'eux marchait pour lui, il marcherait pour d'autres patients. Il y avait dans son combat beaucoup d'altruisme."

Dans le communiqué de l'Elysée, le couple présidentiel rend hommage à un homme qui "aura eu mille vies".

"Homme d'affaires et homme politique, grande figure du sport, de la culture et des médias, Bernard Tapie s'est éteint aujourd'hui. Porté aux nues par les uns, voué aux gémonies par les autres, il dérangeait autant qu'il fascinait, parce qu'il enjambait toutes les barrières sur le chemin de sa réussite", dit le communiqué.

Retraçant le "destin hors du commun" du "hâbleur, charismatique, séduisant Bernard Tapie", le communiqué rappelle aussi qu'à "la légende dorée se mêlèrent les ombres d'une chronique judiciaire: des procès perdus, de lourdes condamnations - des décisions qu'il aura contestées toute sa vie".