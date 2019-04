Début du marathon électoral en Inde: 900 millions d'électeurs, 11 millions de fonctionnaires, 39 jours et 7 étapes

"Narendra Modi a transformé la démocratie parlementaire indienne en un système autoritaire et quasi-présidentiel. Il prend des décisions radicales avec un petit groupes d’élus et de fonctionnaires. Il se présente ensuite comme le leader providentiel qui ne peut être contredit. Le parti nationaliste hindou du BJP a encouragé le culte de la personnalité. Narendra Modi est présenté comme le seul capable d’emmener le pays vers un idéal fascisant. La grandeur d’une Inde pure, hindoue et militarisée", constate le journaliste Sébastien Farcis.

Après cinq années au pouvoir, le Premier ministre sortant Narendra Modi brigue un deuxième mandat. Le chef du parti nationaliste hindou, le BJP, reste le grand favori, malgré une aggravation des tensions ethniques et des difficultés économiques. Narendra Modi a axé sa campagne sur son fonds de commerce: le nationalisme et les valeurs religieuse hindouistes. Ce scrutin est en grande partie un référendum autour de sa personne.

Les Indiens se vantent de vivre dans la plus grande démocratie au monde. C’est le deuxième pays le plus peuplé de la planète avec 1,3 milliards d'habitants. L'Inde devrait dépasser la Chine d'ici 2024, selon les Nations Unies.

"L’Inde fait 100 fois la taille de la Belgique et la moitié de la population vit dans des lieux isoles. 11 millions de fonctionnaires sont engagés. A cela il faut rajouter les problèmes sécuritaires dans le Cachemire, en proie aux attaques de séparatistes, ou dans les campagnes de l’est du pays, où sévit la rébellion maoïste", souligne Sébastien Farcis, le correspondant de la RTBF à New Delhi.

Un tel processus a été mis en place pour des raisons d’organisation et pour des questions sécuritaires. Vu la taille du pays et l’importance de sa population, il est impossible d’organiser un vote le même jour.

Prolifération des fausses informations

La campagne a donné lieu à une avalanche de "fake news" sur les réseaux sociaux, les sites internet et les applications mobiles. Il s’agit à la fois de comptes liés au parti du Premier ministre sortant Narendra Modi et à la principale formation d'opposition, le parti du Congrès. Les candidats et leurs proches ont été attaqués. De fausses accusations de corruption ont circulé. Des vidéos et des photos truquées ont fait le tour du web.

Cette explosion de fausses nouvelles a poussé les géants du numérique à agir. Ils ont multiplié les initiatives afin d’éviter les dérives de l’élection présidentielle américaine de 2016. Facebook a supprimé plus d’un millier de comptes. Le service de messagerie WhatsApp a lancé son service de vérification d’information. Twitter a pris des engagements.

Ces mesures ont provoqué des manifestations de militants, notamment nationalistes, qui ont dénoncé une atteinte à la liberté d’expression. La Commission électorale indienne a aussi pris des mesures. Cependant, la tâche reste très compliquée.

Cauchemar environnemental

Dans ce long processus électoral, les candidats doivent convaincre les 900 millions d’électeurs grâce à leurs campagnes publicitaires. Ils se déplacent à travers le pays avec leurs équipes de campagne. Ils publient de grande quantité de tracs. Ils proposent des objets publicitaires.

Le principal problème concerne les énormes palissades à l’effigie des candidats qui fleurissent à travers le pays. Ces supports publicitaires contiennent du PVC et quasiment rien n’est recyclé. C’est un produit extrêmement polluant. Pendant trois mois en Inde, la consommation de plastique est égale à celle de trois années sans élections.

Malgré les déclarations de bonnes intentions environnementales, les partis ont encore utilisé de grandes quantités de PVC. Moins polluer pour le scrutin de 2019 était pourtant l’une de leurs promesses de campagne.