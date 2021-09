Début des plaidoiries sur le recours de Google contre son amende-record de 4,3 milliards

Les plaidoiries ont débuté lundi matin à Luxembourg, devant le Tribunal de l'Union européenne, sur le recours du géant technologique américain Google contre l'amende record de 4,34 milliards d'euros que lui a infligée en 2018 la Commission européenne, pour abus de position dominante via son système d'exploitation Android.

La Commission européenne avait notamment accusé le groupe californien d'exiger des fabricants qu'ils pré-installent l'application Google Search (source majeure de ses recettes) et son navigateur (Chrome) comme condition à l'octroi de la licence pour sa boutique d'applications en ligne (Play Store).

La Commission l'avait également accusé d'avoir payé certains grands fabricants et certains grands opérateurs de réseaux mobiles pour qu'ils pré-installent en exclusivité l'application Google Search sur leurs appareils. Enfin, elle avait accusé Google d'avoir empêché les fabricants souhaitant pré-installer les applications Google de vendre ne serait-ce qu'un seul appareil mobile intelligent fonctionnant sur d'autres versions d'Android non approuvées par Google.

Depuis, le géant américain a modifié son système d'exploitation en offrant aux utilisateurs européens le choix entre quatre moteurs de recherche lors de l'installation de l'appareil. Il a annoncé qu'il élargirait ce choix à 12 moteurs de recherche, et que ses concurrents n'auraient plus à enchérir les uns contre les autres pour obtenir une place dans l'écran de sélection où les utilisateurs de smartphones et tablettes Android choisissent leur moteur de recherche par défaut. Il fait aussi valoir qu'il a mis fin en 2014 aux accords controversés avec les fabricants.