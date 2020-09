Débat Biden – Trump aux Etats-Unis : qui a gagné, selon les Américains ?

Les deux candidats septuagénaires se sont également écharpés sur le bilan de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec plus de 205 000 morts. "Vous n’auriez jamais pu faire le travail que nous avons fait, vous n’avez pas cela dans le sang", a martelé Donald Trump. "Je sais ce qu’il faut faire", tandis que "le président n’a aucun plan", a répondu Joe Biden.

C’est l’avis de la plupart des observateurs : le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden a offert mardi un spectacle particulièrement chaotique, et ce à 35 jours d’une élection présidentielle américaine indécise.

C’est au même résultat qu’arrive CNN. La chaîne a soumis une série de questions à 568 téléspectateurs, à propos de la tenue du débat, et de la pertinence des interventions de l’un ou l’autre candidat sur certains sujets (Marge d’erreur de + ou — 6,3). A la question : "Indépendamment du candidat pour lequel vous soutenez, qui, selon vous, a été le meilleur dans le débat ?", 60% des sondés répondent Joe Biden, contre 28% pour Donald Trump…

Une avance plutôt confortable, qui se situe parmi les plus élevées des précédents premiers débats d’élection présidentielle aux Etats-Unis ; une avance qui se voit aussi sur des questions plus précises. Joe Biden a convaincu plus que sont adversaire sur les sujets qui concernent la santé et le suivi de la crise du coronavirus, sur le problème aigu des inégalités raciales et sur les dossiers de politique étrangère… Mais aussi, de façon peut-être inattendue, sur les dossiers économiques.

Un débat "ennuyeux"

Mais tant dans le questionnaire de CNN que dans celui de CBS, la qualité du débat est unanimement critiquée.