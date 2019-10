Débarquement du 6 juin 1944 : un reportage sonore inédit refait surface

C’est une découverte comme seuls les passionnés d’histoire de la Seconde guerre mondiale en rêvent : un Américain a retrouvé dans sa cave des caisses remplies de bandes magnétiques. Avec dedans, ce reportage sur le D-Day. Un trésor d’archive. Il y a 25 ans Bruce Campbell a acheté l’ancienne maison du reporter de guerre américain George Hicks. Ce journaliste avait couvert pour la NBC le débarquement en Normandie. Il était là, embarqué à bord d’un porte-avions, pour raconter le jour le plus long.

Son récit est fait comme pour un direct, même si les moyens de transmission n’étaient pas là. L’enregistrement avait été diffusé peu après à la radio américaine et avait fait sensation.

Le son est d’époque, la voix est totalement spontanée, la bande sonore rend bien les tirs et le fracas des explosions, ponctuée de cris et d’applaudissements. Dans l’extrait ci-dessous, Hicks décrit un combat entre avions allemands et navires alliés.