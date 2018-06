"De vos propres yeux": une websérie documentaire au cœur des crises humanitaires

La nouvelle websérie humanitaire "De vos propres yeux" nous emmène sur le terrain des crises humanitaires les plus sévères et ce, à travers le regard d'une personnalité.

Lancé le 12 juin, le premier épisode vous guide au Nigéria, où l'on part à la rencontre de ceux qui doivent directement faire face aux situations extrêmes sur le territoire.

D’origine nigériane, ancien membre du groupe de rap Saïan Supa Crew et désormais auteur, chanteur et producteur, l’artiste Féfé s’est rendu dans le Nord-Est du Nigeria, auprès des populations victimes du conflit entre l’armée et le groupe terroriste Boko Haram.

Pendant une semaine, Féfé a suivi les équipes de Solidarités International pour vous rendre compte, ”de ses propres yeux”, d’une situation passée sous silence, vécue par des centaines de milliers de personnes réfugiées dans la ville de Maïduguri, en proie aux attentats suicide, aux maladies, ainsi qu’au manque d’eau, d’abris et de nourriture.

Proposé par Solidarités international, sur la chaîne YouTube de l'organisation, la websérie documentaire est réalisée par Thomas Delorme, Damien Gouilly-Frossard & l’équipe de Solidarités international et produite par YES SIR FILMS.

Les épisodes seront disponibles sur le site devospropresyeux.org.