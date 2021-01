De très maigres colis alimentaires distribués aux enfants défavorisés pendant le confinement font scandale en Grande-Bretagne

And another one... pic.twitter.com/hCCFCxC5HL

Interpellé mercredi par le chef de l’opposition travailliste à la chambre des communes, le Premier ministre Boris Johnson a jugé "choquantes" les photos de colis publiées par des parents sur les réseaux sociaux. "C’est une insulte aux familles qui les ont reçus", a-t-il déclaré devant les députés.

Mais Keir Starmer, le patron du Labour, l’a accusé de faire "passer les familles en dernier, que ce soit sur le plan des examens, des repas gratuits ou de l’aide à la garde d’enfants".

Le président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, a dû intervenir pour interrompre leur vif échange.

Le ministre de l’Education, Gavin Williamson, a indiqué que l’entreprise ayant fourni le colis, Chartwells, s’était vue rappelée à l’ordre.

Un porte-parole de Chartwells s’est excusé pour la "quantité insuffisante" du colis, expliquant avoir fourni "des milliers de colis alimentaires par semaine dans un délai extrêmement court".

Inacceptable

Le gouvernement avait déjà essuyé une volée de critiques pour avoir refusé de fournir des repas gratuits aux enfants les plus pauvres durant les vacances scolaires en pleine pandémie, avant de plier sous la pression d’une campagne menée par Marcus Rashford.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est entretenu mercredi avec le footballeur.

"Il m’a assuré qu’il était déterminé à corriger le problème des colis alimentaires et qu’un examen complet de la chaîne d’approvisionnement était en cours. Il est d’accord sur le fait que les images de colis partagées sur Twitter sont inacceptables", a déclaré le footballeur sur Twitter.

Le Royaume-Uni est le pays européen le plus endeuillé par la pandémie de nouveau coronavirus (plus de 83.000 morts), et l’un de ceux où la contraction économique engendrée a été la plus brutale.

Lors des vacances de Noël, l’Unicef a contribué à nourrir des enfants au Royaume-Uni, une première dans l’histoire de l’agence onusienne.