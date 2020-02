De retour des États-Unis, le musicien malien Ballaké Sissoko récupère son instrument traditionnel démonté par la sécurité

Pour Ballaké Sissoko, célèbre musicien malien, le voyage de retour des Etats-Unis vers la France s’est passé sans encombre. Pour sa kora, un instrument traditionnel d’Afrique de l’Ouest qui ressemble à une harpe, il a été plus mouvementé. En ouvrant son étui mardi à Paris, le musicien s’est rendu compte que l’instrument avait été entièrement démantelé, le manche séparé de la caisse et les cordes, le chevalet et les micros soigneusement détachés. Un petit mot de la TSA (Transportation Security Administration), l’agence américaine de sécurité des transports, était joint à l’instrument, précisant qu’elle s’excusait pour "les inconvénients que la vérification des bagages aurait pu causer." Un "inconvénient" dont Ballaké Sissoko a pu montrer l’ampleur sur sa page Facebook.

Les dégâts sont gigantesques, estime Lucy Duran, sa productrice, sur la page Facebook de l’artiste : "Le manche de la kora a été retiré, les cordes, le chevalet et le système délicat et complexe d’amplification ont été détachés. La kora est en morceaux." C’est d’autant plus problématique que cette kora avait été faite spécialement pour Ballaké Sissoko. "Ce genre de kora sur mesure est irremplaçable, et ne se trouve évidemment pas en magasin", déplore Lucy Duran.

Est-ce qu’on démantèle un Stradivarius ?

Ballaké Sissoko, 51 ans, est l’un des plus célèbres korafolas d’Afrique de l’Ouest. Il a notamment été distingué en 2009 par une Victoire de la Musique, pour l’album 'Chamber music' avec le violoncelliste français Vincent Ségal. Un statut international qui ne lui a pas évité cette mésaventure. De quoi rendre Lucy Duran plus folle de rage encore : "Les douanes américaines auraient-elles osé démanteler un Stradivarius ?" Avant d’oser une violente comparaison, rappelant qu’au Mali, ce sont les djihadistes qui détruisent les instruments, pour "réduire au silence l’héritage musical" du pays.