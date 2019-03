De plus en plus de pays suspendent tous les vols de Boeing 737 MAX

De plus en plus de pays interdisent les Boeing 737 MAX dans leur espace aérien: l’Irlande, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France. En Belgique, pas encore de décision officielle mais TUI a pris la décision de clouer ses 4 avions au sol. Cette décision intervient après le crash d’un Boeing 737 MAX 8 en Ethiopie dimanche.

L’aviation civile australienne a également interdit, à l’instar de Singapour, tous les Boeing 737 MAX. Dans la foulée, la Chine, l’Indonésie, la Corée du Sud et la Mongolie ont décidé d’immobiliser tous les avions de ce type, de même que les compagnies Ethiopian Airlines, Cayman Airways et la sud-africaine Comair et Aerolineas Argentinas.

Le régulateur de l’aviation civile de Singapour, un hub majeur du transport aérien en Asie, a un peu plus tôt interdit les Boeing 737 MAX dans son espace aérien.

Les Etats-Unis maintiennent leur confiance

Les Etats-Unis continuent toutefois d’afficher leur confiance en Boeing en dépit de la cascade d’immobilisations au sol des 737 MAX 8, nouvelle version de son mono couloir 737.

« Pas de changement. Nous continuons à être impliqués dans l’enquête sur l’accident et prendrons les décisions sur les suites à donner en fonction des éléments récoltés », a indiqué l’agence fédérale de l’aviation (FAA), un des principaux régulateurs du transport aérien américain.

La FAA a pris le contre-pied d’autres pays, un soulagement pour Boeing, dont ce nouvel avion a représenté un tiers des bénéfices en 2018.

L’agence a toutefois demandé au constructeur aéronautique de procéder à des modifications de l’appareil, notamment du logiciel de contrôle MCAS conçu pour éviter les décrochages, après l’accident dimanche d’un avion de ce type en Ethiopie, qui a coûté la vie à 157 passagers et membres d’équipage.

Cette pression autour de Boeing affectait son action en Bourse, qui cédait plus de 4% dans les premiers échanges à Wall Street mardi.

De nombreuses autres compagnies aériennes, dont FlyDubai, Norwegian, American Airlines, Air Canada et TUI Belgium continuent à l’heure actuelle de faire voler leurs 737 MAX 8.