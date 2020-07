De nouvelles tensions entre les Etats-Unis et l'Iran après un exercice militaire jugé "irresponsable et dangereux"

Les forces armées iraniennes ont détruit avec des missiles la maquette d’un porte-avions américain mardi lors d’exercices militaires dans les eaux du Golfe, dénoncés par les Etats-Unis comme "irresponsables et dangereux".

Les exercices – appelés "Prophète Mohammed 14" – ont eu lieu près du détroit d’Ormuz, important couloir de navigation notamment pour les pétroliers. La marine américaine a dénoncé le comportement "irresponsable et dangereux" de l’Iran, ajoutant toutefois que ces exercices n’avaient "pas perturbé les opérations de la coalition dans la région" et qu’ils n’avaient eu "aucun impact sur la libre circulation du commerce dans le détroit d’Ormuz et les eaux environnantes".

Des tensions grandissantes

Les manœuvres iraniennes interviennent alors que les tensions entre Washington et Téhéran ne cessent de croître, en particulier depuis le retrait unilatéral en 2018 des Etats-Unis de l’accord international sur le nucléaire iranien et le rétablissement de sanctions américaines contre la République islamique.

Selon des images diffusées à la télévision d’Etat, des forces terrestres et aériennes iraniennes se sont préparées à une attaque au large de la côte située au sud-ouest du pays.

"Ce qui a été montré aujourd’hui dans ces exercices, au niveau des forces aérospatiales et navales, était tout à fait offensif", a déclaré le général Hossein Salami, chef des Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique.

Ces exercices ont été effectués moins d’une semaine après le dernier épisode des tensions irano-américains, lorsque deux avions de combat américains se sont approchés d’un appareil de la compagnie Mahan Air en Syrie. Certains passagers ont été blessés après que le pilote de l’avion commercial a réduit rapidement l’altitude pour éviter d’entrer en collision avec un chasseur américain.

A deux reprises au cours des 13 derniers mois, les deux pays sont apparus au bord de la guerre : en juin 2019 après la destruction par l’Iran d’un drone américain dans le Golfe, puis en janvier, après l’élimination par Washington de Qassem Soleimani, puissant général des Gardiens de la Révolution, tué par une frappe de drone près de l’aéroport de Bagdad.