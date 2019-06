De nouveaux blindés pour l'armée belge en 2025

L’armée belge va se doter de nouveaux véhicules blindés en 2025. Un programme de 1.600.000 000 d’euros et une alliance avec la France sont prévus car il est impossible pour la Belgique de développer seule ce programme ambitieux.

"L’avantage de se coupler à une nation telle la France est qu’elle a rendu ce système très modulaire", explique le colonel Manuel Morin, responsable du programme d’intégration des nouveaux véhicules blindés au sein de la composante Terre de l’armée belge.

"De plus, elle a également un processus qui va le mettre à jour. On sait déjà très bien que la version qu’on a achetée en 2018 ne sera pas la version que l’on aura en 2025. Mais toutes ces différences vont être gérées, toutes ces améliorations vont être gérées ensemble avec nos partenaires français, et ça pour les 30 ans qui viennent", rajoute-il.

De quoi faire perdre un peu d'indépendance à l'armée belge ? "Je pense que l’indépendance, on l’a perdue à partir du moment où on a une taille d’une armée de terre qui est moins de 10 000 hommes" précise le colonel Morin. "Du temps de la Guerre froide, on était à 70 000-80 000 ; la France est encore à 110 000 hommes. Donc, à partir du moment où on fait le choix d’une petite armée, on n’est plus capable de tout faire. Donc, oui, on perd en indépendance, mais oui, on gagne aussi énormément en liberté parce qu’en se joignant à un gros programme, on est à nouveau crédible".