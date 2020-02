De nombreux événements sont annulés dans le monde à cause du coronavirus

À ce jour, le coronavirus a contaminé plus de 80.000 personnes à travers le monde et entraîné plus de 2.700 décès. Cette épidémie mène à l’annulation de dizaines d’événements aux quatre coins du monde. Pour l’instant, rien à signaler en Belgique.

En Italie, des matchs de football ou de rugby seront joués à huis clos. Les mondiaux de tennis de table en Corée du Sud ont été reportés et le grand prix de Formule 1 qui devait se dérouler en Chine a été annulé. Mais d’autres événements internationaux non sportifs subissent les conséquences du coronavirus.

Le Congrès national du Peuple en Chine

Ce lundi, les autorités chinoises ont annoncé le report du Congrès national du peuple, événement le plus important de la vie politique chinoise, qui devait avoir lieu début mars.

Le salon du meuble de Milan

Le salon annuel du meuble de Milan, grand rendez-vous international de l'ameublement et du design, initialement prévu du 21 au 26 avril, sera reporté du 16 au 21 juin " étant donné la situation d'urgence en cours dans le domaine de la santé publique ".

Mobile World Congress à Barcelone

Le Mobile World Congress de Barcelone, qui devait avoir lieu du 24 au 27 février, a été annulé car de nombreuses entreprises ont décliné leur invitation. Cette édition du salon de la téléphonie mobile prévoyait de recevoir et de mettre à l'honneur de nombreux constructeurs chinois.

La Fashion Week de Shangai

La Fashion Week de Shangai, prévue du 25 au 31 mars, est elle aussi repoussée, mais aucune nouvelle date n’est encore fixée à ce jour.

Le salon international de l’horlogerie de Genève

Le salon horloger de Genève a décidé d'annuler son édition 2020 face à l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la Fondation de la Haute Horlogerie, chargé d'organiser l'événement qui devait se tenir du 25 au 29 avril.

La Mecque interdite aux pèlerins

L'Arabie saoudite a annoncé jeudi suspendre "temporairement" l'entrée des pèlerins se rendant à La Mecque, premier lieu saint de l'islam, une décision très rare destinée à prévenir "l'arrivée" du nouveau coronavirus qui s'est propagé dans le Golfe.