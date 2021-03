"De nombreuses contaminations dans l'usine Tesla après sa réouverture"

Des centaines de contaminations au coronavirus ont été dépistées dans la grande usine du constructeur automobile Tesla à Fremont, en Californie, rapporte ce samedi le Washington Post.

Le patron de l’entreprise, Elon Musk, avait rouvert le site en mai dernier malgré l’interdiction des autorités locales. Selon le journal américain, environ 450 contaminations ont été enregistrées entre mai et décembre après la réouverture de l’usine de voitures électriques, et ce parmi quelque 10.000 travailleurs.

Situé près de San Francisco, ce site est l’un des plus importants pour Tesla. Les Model S, Model X et Model 3 y sont produites, tout comme la plupart des pièces automobiles de l’entreprise. Elon Musk avait vivement été critiqué la fermeture forcée de l’usine et menacé de déplacer les installations et le siège de Tesla, situé à Palo Alto, également en Californie, vers d’autres États américains.