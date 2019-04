De Lyon à Bruxelles, elle marche 757 km pour inciter à voter aux Européennes

Sur la route entre Nivelles et Waterloo, elle n’a jamais été aussi près du but. Dans quelques heures, Valérie Thatcher (un nom marital, parfois difficile à porter pour une europhile) fera son arrivée à Bruxelles, terminus d’une marche amorcée chez elle, à Lyon, il y a plus d’un mois. « C’est mon 31e jour et demain je retrouve mes enfants et mon mari » souffle-t-elle, soulagée. Des retrouvailles dans la capitale de l’Europe, point final d’un périple à pied de 757 kilomètres.

« J’avais jamais fait de grande randonnée » ironise cette mère de famille de 48 ans, pas vraiment sportive, ni partisane, mais embarquée dans une marche pour l’Europe. « Je dis aux électeurs que je croise, vous voyez moi je marche 5 semaines, alors vous, faites l’effort d’aller au bureau de vote au coin de la rue », message adressé à ses compatriotes français, où le vote n’est pas obligatoire. « C’est nous qui avons le pouvoir, le vote c’est notre pouvoir, autant l’utiliser », lâche-t-elle, entre deux foulées.

« Même si ça ne fait pas bouger grand-chose, j’essaie d’agir à mon petit niveau »

Mobiliser le grand public à la veille des élections européennes, là est tout l’enjeu de cette odyssée à travers la France et la Belgique. « On a une chance inouïe de pouvoir circuler librement pour étudier, pour travailler, d’avoir une monnaie commune » clame-t-elle, tout en reconnaissant les dysfonctionnements actuels d’une Europe « bouc émissaire », objet des convoitises des partis extrêmes. « C’est dangereux de voir s’installer sur des décennies l’extrême-droite, ça ne mène à rien de bon. »

Au fil d’un parcours émaillé de rencontres, en journée au bord des routes, le soir chez l’habitant, Valérie Thatcher a tenté d’éveiller les consciences de ses interlocuteurs. « Même si ça ne fait pas bouger grand-chose, j’essaie d’agir à mon petit niveau. » Encouragée par ses proches et sa famille, cette fonctionnaire de l’Education nationale a financé son projet sur ses propres deniers, ouvrant toutefois une cagnotte en ligne et prenant la peine de faire la chronique de son périple sur les réseaux sociaux.