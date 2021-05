De 0 à 470 euros : combien coûte un test PCR dans les pays européens ?

Si vous partez à l’étranger cet été, vous devrez passer par la case "Test PCR". En Belgique, ce test s’élève à près de 50 euros alors qu’il est gratuit outre-Quiévrain. Bon nombre de nos compatriotes n’hésitent donc pas à faire quelques kilomètres pour se faire tester en France. Environ 50 euros en Belgique, gratuit en France… Quel est le prix d’un test PCR pour voyager dans les autres pays européens ?

Après une analyse d'une trentaine de pays européens, la France fait figure d’exception avec Malte : ce sont les deux seuls pays où on peut passer gratuitement un test PCR à des fins touristiques. Dans les autres pays, il faut sortir le porte-monnaie. Et les prix varient fortement en fonction des pays…

Les pays scandinaves les plus chers

Sans grande surprise, les tests sont les plus onéreux dans les pays où le coût de vie est plus élevé. Au Danemark, on peut aller par exemple aller jusqu’à 470 euros pour un test dont les résultats sont disponibles en seulement 25 minutes. Plus c’est rapide, plus c’est cher.

De manière générale, les pays proposent différentes possibilités de se faire tester : les tests antigéniques, moins chers, des tests PCR plus ou moins rapides. Quelques pays comme la Hongrie, le Luxembourg et la Slovaquie proposent un prix fixe (respectivement 56, 60 et 70 euros).

Dans de nombreux pays comme la Belgique, les tests PCR sont gratuits pour les citoyens s’ils présentent des symptômes de la Covid-19, mais deviennent payants s’ils sont demandés dans le cadre d’un voyage à l’étranger. En Suisse, les citoyens ont pour leur part droit à 5 tests gratuits tous les 30 jours, mais s’ils veulent partir à l’étranger, ils doivent payer entre 123 et 140 euros.

La Belgique en queue de peloton

A part en France et à Malte, il faut payer pour passer un test PCR pour voyager en dehors de son pays. Etonnamment, le pays où le prix de ce test est le moins cher est le Royaume-Uni : ce n’est pas l’État mais les compagnies de voyages qui proposent des tests à des prix cassés : 20 livres (23 euros) si vous avez réservé un vol auprès de TUI. Dans le circuit privé classique, cela peut monter néanmoins jusqu’à 230 euros.

Avec un montant à partir de 47 euros, la Belgique se place en bas de classement par rapport aux autres pays européens. Si l’on prend en compte le prix minimum, il n’y a qu’au Royaume-Uni (23 euros), en Lettonie (37 euros) et en Grèce (40 euros) que c’est moins cher (sans oublier la France et Malte où c'est gratuit).

Au niveau européen, des discussions sur la gratuité des tests PCR sont en cours dans le cadre d'un éventuel futur certificat européen ou passeport sanitaire. En attendant, les Belges devront continuer à payer leur test PCR s'ils veulent partir à l'étranger.