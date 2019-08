Dans son message d'Aïd el-Kebir, Boris Johnson remercie les musulmans pour leur contribution

"Que vous soyez l’un des 3,3 millions de musulmans de Grande Bretagne, ou l’une des plus d’un milliard de personnes célébrant dans le monde Aïd al-Adha cette semaine, j’aimerais saisir cette opportunité pour vous souhaiter à tous "Aïd Moubarak"", indique le premier ministre britannique, Boris Johnson, lors de son message envoyé sur Twitter.

Le leader britannique, récemment désigné par les conservateurs, remercie les contributions apportées par les musulmans à son pays: "L’histoire de Aïd al-Adha relate un sacrifice et accomplir votre devoir, et faire ce qui est juste. Et nous le voyons tous les jours de la part des musulmans dans l’ensemble du Royaume-Uni. Des hommes et des femmes, qui, de différentes manières, contribuent énormément à la vie britannique moderne. Dans les affaires, dans nos services publics, culture, médias, dans les plus hauts niveaux de gouvernement et évidemment au sein de l’équipe championne du monde de cricket."

"Pendant que les musulmans britanniques fêtent Aïd al-Adha, il est tout à fait normal que nous célébrions la contribution des musulmans britanniques", ajoute-t-il avant de conclure avec "Aïd Moubarak !"