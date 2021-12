Dans sa vidéo, Eric Zemmour a volé de nombreuses images : Quotidien, Gaumont, Luc Besson… comptent aller en Justice

L e polémiste d’extrême-droite Eric Zemmour a annoncé sa candidature à la présidence de la République française mardi, à midi, via une vidéo diffusée sur YouTube . Dans celle-ci, il vante la France d’avant, celle de Jeanne d’Arc, de Johanny Hallyday, du Général de Gaulle… et vilipende l’immigration, l’islamo-gauchisme… Et pour appuyer ses propos, il utilise des extraits de films, de reportages.

L’émission Quotidien a annoncé, elle, son intention de porter l’affaire devant la Justice. "L’argent que nous recevrons de Zemmour sera reversé aux associations qui viennent en aide aux migrants", a expliqué l’animateur Yann Barthès en direct. "Mais qui a fait ce clip ?, s’interroge-t-il, des bras cassés. Le clip est truffé d’extraits volés de JT, de reportages, de plateaux et même de films piqués sur YouTube. Et pire pour le porte-monnaie, ils ont piqué un match de La Ligue des Champions".

Bah alors, on vole des images ? ???? Forcément, on a décidé que l'argent que nous recevrons de Zemmour sera reversé aux associations qui viennent en aide aux migrants. #Quotidien pic.twitter.com/L4jhY0dp0q

Info @Lesjoursfr : @BFMTV et @LCI ne diffusent plus la vidéo de Zemmour. Plusieurs extraits ont été utilisés sans l'accord des auteurs c'est le cas du film Jeanne d'Arc (Gaumont). Ou d'images du journaliste @ClementLanot . Les deux envisagent des poursuites. L'amateurisme est total

Dans l’Obs, Benjamin Montels, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit du numérique et des communications, parle d’une "atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur et une attaque au droit moral puisque cette intégration (des extraits de film) peut être considérée comme dénaturant le message de l’auteur ". Luc Besson, réalisateur et scénariste du film Jeanne d’Arc, dont des images ont été utilisées, a ainsi annoncé à l’AFP avoir saisi son avocat "pour engager les poursuites nécessaires".

►►► France : Eric Zemmour peut-il être candidat à la présidence après ses condamnations pour provocation à la haine raciale ?

Contacté par France Inter, le porte-parole d’Eric Zemmour parle de droit de "courte citation". C’est en effet une exception au droit d’auteur, dont les conditions sont selon le site de la Scam (Société civile des auteurs multimédia) :

"- L’œuvre citée doit avoir été licitement publiée ;

- La citation doit être conforme aux usages honnêtes de la profession ;

- Elle doit avoir lieu dans un but de critique, de polémique, d’enseignement ou dans le cadre de recherches scientifiques ;

- Le nom de l’auteur et la source doivent être mentionnés à moins que cela ne soit pas possible.

Et le passage reproduit doit être court et concis".

Cela ne semble pas s’appliquer au clip de campagne d’Eric Zemmour, donc. Un clip politique étant de nature "commerciale".

Avec sa vidéo, le candidat d’extrême-droite s’expose donc à de nombreuses actions en Justice.