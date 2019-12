Dans quels pays est-il utilisé ? Depuis quand existe-t-il ? Le franc CFA expliqué en 6 questions

Cette réforme est négociée depuis six mois entre la France et les huit pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Cependant, le lien entre les cours du franc CFA et l’euro ne permet pas aux pays africains de faire varier le cours de leur monnaie en fonction des aspects économiques censés l’influer. Ils subissent donc les aléas économiques de l’Europe et de sa monnaie sans pouvoir intervenir. Ces aléas sont toutefois amortis par le mécanisme du compte d’opérations qui permet de faire varier la quantité de monnaie en circulation dans la zone en fonction de l’appréciation (ou la dépréciation) de l’ancre monétaire.

Cette coopération permet à ces pays aux économies fragiles et aux systèmes politiques assez souvent instables de bénéficier d’une monnaie stable. De plus, comme le franc CFA est indexé sur l’euro, de brusques dévaluations ne sont pas possibles. Le système permet aussi des transferts de capitaux libres et gratuits à l’intérieur de la zone monétaire.

Bien que les devises XOF et les XAF soient désignées communément par le même nom de franc CFA et aient – actuellement – la même valeur, elles ne sont pas interchangeables. Il ne s’agit donc pas d’une zone monétaire commune mais de deux zones juxtaposées.

Depuis quand ça existe ?

Le franc CFA (acronyme alors pour "Colonies françaises d’Afrique") a été créé le 26 décembre 1945, une quinzaine d’années avant l’indépendance des colonies françaises.

Le but est de restaurer l’autorité monétaire française. Ces territoires, isolés de la métropole durant la seconde guerre mondiale, ont souffert de la raréfaction des échanges et ont dû parfois créer des émissions locales appuyées sur d’autres devises que le franc français (par exemple le dollar US), voire accepter des émissions fantaisistes par les troupes armées, ou encore accepter la monnaie des occupants.

La règle du jeu monétaire est simple : dans tous les pays membres circuleront désormais des billets de nom et des graphismes différents mais de valeur respective fixe — la parité. Un franc CFA ou comorien vaudra donc partout et toujours 2 centimes français — 1 franc français vaut donc 50 francs CFA ou comoriens. Les initiales CFA désignent alors la "Communauté financière africaine" pour les sept États de l’Ouest et la "Coopération financière de l’Afrique centrale" pour les six autres pays de l’Afrique centrale. Le franc CFA jouit de la "libre convertibilité", rendant l’échange constamment possible à ce cours entre toutes les monnaies.

Pour mieux exercer son contrôle, la Banque de France fait centraliser les réserves de change auprès du Trésor français qui détient donc un "compte d’opération" au nom de chacune des banques centrales. Ces comptes pouvant être débiteurs ou créditeurs, ils génèrent des mouvements d’intérêts.

Pendant longtemps, les soldes ont toujours été à peu près équilibrés, le système ne coûtait pas beaucoup de devises à la France, d’autant plus qu’elle n’intervenait qu’en dernier recours. Les banques centrales devaient d’abord inciter les pays endettés de la zone à négocier en priorité des délais de paiements supplémentaires à leurs créanciers étrangers avant de demander de bénéficier de la couverture du parapluie monétaire français.

En 1958, le franc CFA devient "franc de la communauté française d’Afrique".

L’un des débats concernait les conséquences des fluctuations du franc français. Quand le franc français était dévalué, toutes les autres grandes monnaies devenaient plus chères, leurs produits plus onéreux et leurs dettes en dollars toujours plus lourdes. En revanche, les exportations des pays de la zone franc devenaient plus compétitives. Mais comme ces exportations ne concernaient en général que des produits agricoles de base (banane, café, coton, bois…) dont la demande n’est pas élastique, l’avantage s’avérait relativement faible, excepté pour la France qui voyait ses produits industriels acquérir un avantage concurrentiel dans la zone franc, d’où la notion de chasse gardée.

En 1993, la "libre convertibilité" est abolie.