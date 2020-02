Dans les gradins des stades d'Afrique du Nord, une tribune pour le mal-être d'une jeunesse qui se cherche

Extrait: "dans ce pays nous vivons dans un nuage sombre (...). Vous avez volé les richesses et vous les avez partagées avec des étrangers. Vous avez détruit toute une génération".

Il s'agit du titre d'une chanson du groupe musical des "Ultras Eagles", qui cumule neuf millions de vues sur Youtube. A chaque affiche au stade Mohamed-V, ils sont des milliers à l'entonner tambour battant, dans un flot de fumigènes et de tifos évocateurs.

De Casablanca à Alger en passant par Tunis, les stades de football sont plus que jamais des lieux d'expression pour une jeunesse en mal d'avenir, se transformant par moments en tribune pour critiquer les autorités de leurs pays.

A sa sortie en 2018, l'écrivain marocain Abdellah Taïa avait dit y voir une chanson "désespérée, lucide, vraie, sans aucune fioriture".

"Ca exprime ce que vivent des milliers de jeunes dans les quartiers populaires" do royaume, avance Khalid, un supporteur croisé à la sortie d'un match des Verts et Blancs, à Casablanca. "Au stade, on raconte notre galère", confirme son compagnon Ayoub, écharpe au cou.

"Libres et insoumis"

Et le Raja n'est pas une exception, au Maroc comme en Algérie et en Tunisie, face au malaise social, aux importantes disparités, à la corruption, aux espaces de libertés limitées et aux désirs d'ailleurs.

Des vidéos des chants entonnés dans les stades sont parfois vues des millions de fois, partagées massivement sur les réseaux sociaux, y compris par des jeunes qui ne sont pas nécessairement des amateurs de football, mais qui pensent que la voix des ultras est aussi la leur.

"Libres et insoumis", un morceau écrit par le groupe des ultras du Wydad Casablanca, grand rival du Raja, fustige le chômage des jeunes et la privatisation des services publics.

Ceux de l'Ittihad Tanger (nord), ville située sur le détroit de Gibraltar, dénoncent l'"injustice": "Emmenez-nous sur un bateau. Sauvez-nous de cette terre", implore leur chant, aux portes de l'Europe.