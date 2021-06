Dans les coulisses d'Air Force One, le bureau volant de Joe Biden dont c'était sans doute la dernière apparition sur le sol belge

Selon la presse américaine, le prédécesseur de Joe Biden avait fait passer le prix du programme de 4,4 milliards de dollars à 3,9 milliards. Seul bémol : cette estimation ne comprenait pas toutes les modifications prévues. Pour finir, à l’heure d’écrire ces lignes, le coût total du programme s’élève à 5,3 milliards de dollars et ce, malgré les économies entreprises sous la présidence Trump.

Cette somme comprend, entre autres, l’achat de l’avion -un chiffre que les autorités et Boeing gardent bien secret-, les travaux à mener à l’intérieur ainsi que la construction d’un nouveau hangar, basé dans le Maryland.

Petite curiosité supplémentaire : le manuel d’utilisation du Boeing comptera… 100.000 pages et ne devrait être prêt qu’en janvier 2025 : rien que sa réalisation devrait coûter aux alentours des 84 millions de dollars (inclus dans l’enveloppe de 5,3 milliards), relate Business Insider.

Malgré les tentatives de réduction des coûts, Joe Biden doit bel et bien s’attendre à une facture salée : pas plus tard que ce 9 juin, la chaîne CNN annonçait que les travaux, actuellement en cours à San Antonio (Texas) devraient subir des retards assez importants.

En cause, le Covid-19, qui a provoqué des absences chez le personnel et des retards de livraison. Ajoutez à cela le fait que Boeing est actuellement en litige avec son sous-traitant, qu’il a poursuivi pour rupture de contrat et non-respect des échéances. La boîte a entre-temps déposé une demande de mise en faillite, rapporte toujours CNN.

En clair, Boeing a informé les autorités américaines que finalisation pourrait prendre un an de plus que prévu, une très mauvaise nouvelle pour le portefeuille du contribuable : en attendant la livraison des nouveaux avions, ceux qui sont utilisés aujourd’hui nécessiteront d’entretien et de révisions, ce qui rime avec de coûts supplémentaires imprévus.

Dans un documentaire diffusé par National Geographic et intitulé "The New Air Force One : Flying Fortress", on apprend aussi qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des pièces de remplacement pour ces appareils : ils sont très peu nombreux à être encore en service dans le monde et beaucoup de fournisseurs ne savent plus les prendre en charge.

