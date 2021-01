Dans le rétro : quand les passations de pouvoir à la Maison-Blanche se déroulent… cordialement (photos et vidéos)

La grande transition est imminente, outre-Atlantique. Ce mercredi 20 janvier, Joe Biden deviendra le 46e président des Etats-Unis d’Amérique . La cérémonie d’investiture aura lieu, on le sait, à Washington, et le démocrate de succéder au républicain Donald Trump.

L’armée dans les rues, des personnalités masquées et les milliers de spectateurs présents habituellement sur le National Mall, cette gigantesque esplanade devant le Capitole, remplacés par des… petits drapeaux . La crise sanitaire et l’insurrection du 6 janvier sont passées par là…

2017 : Barack Obama – Donald Trump

Trump et Obama, une passation cordiale. - © MARK RALSTON - AFP

Ils ont laissé, pour un moment, leurs rancœurs de côté. La farouche détestation entre les deux hommes et le fait que le vote populaire ait été remporté par la candidate démocrate n’ont pas empêché une investiture de Donald Trump dans les règles de l’art. L’imprévisible candidat républicain a ainsi respecté la tradition et le protocole. Après s’être rendus à l’église St John, le couple présidentiel, le vice-président Mike Pence et son épouse ont été accueillis pour un thé à la Maison Blanche par Barack et Michelle Obama, puis la petite troupe a rejoint le Capitole.

Par ailleurs, le nouveau président ne change pas radicalement, et son discours, à base d'"America First", sera claironnant. "Nous ne transférons pas seulement le pouvoir d’une administration à une autre, ou d’un parti à un autre mais transférons le pouvoir de Washington et le rendons à vous, le peuple" dira-t-il notamment.