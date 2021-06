Dans le rétro : du Débarquement à la guerre de Corée, zoom sur Léo Major, le "Rambo québécois", qui libéra une ville à lui tout seul

Pour le remercier, une première médaille, et elle est plus que prestigieuse : la Distinguished Conduct Medals. Mais notre tête brûlée a un caractère bien trempé : il va la refuser. Le motif : c’est le maréchal Montgomery qui devait la lui remettre . Or, pour le Canadien, le grand officier anglais n’est pas la hauteur de cette guerre.

Fin 1945, dans le nord de l’Allemagne. Notre héros aide un aumônier. Ce dernier désire porter les dépouilles de soldats allemands tués au combat dans un véhicule. La chose faite, le religieux et le conducteur se placent à l’avant du véhicule. Léo Major est à l’arrière. On démarre et soudain, le véhicule explose. Il a sauté sur une mine. Les deux personnes sises à l’avant sont tuées sur le coup. Léo Major, lui, voltige dans les airs. Il retombe sur le dos. Perd connaissance. Transporté à l’hôpital, on lui injecte des doses de morphine, pour qu’il tienne le coup. Et à raison : quatre côtes sont cassées et les fractures multiples et variées. Rebelote. Le même couperet tombe : pour Leo Major, la guerre est finie. On va le rapatrier chez lui.

Et encore une fois, notre têtu refuse. Il ne quittera pas le champ de bataille. Il y tient mordicus. Mais les médecins aussi. Et pas question d’y déroger. Après une semaine de soins, Leo Major va alors s’enfuir. Il connaît une famille néerlandaise. Celle-ci hébergera le déserteur dans sa cavale.