Dans le nord de la Syrie, le bastion rebelle d'Idleb au centre de toutes les convoitises

En Syrie, cela fait trois jours que les combats entre djihadistes et rebelles ont repris du côté d’Idleb, dernier grand bastion rebelle dans le nord-ouest du pays. C’est une région qui fait pourtant l’objet d’un accord de cessez-le-feu, conclu entre la Russie et la Turquie. Comment expliquer ce regain de tensions ?

En fait, contrairement aux apparences, la situation à Idleb est en quelques sortes gelée. Dans cette province de 3 millions de personnes, les civils cohabitent avec près de 100.000 rebelles et djihadistes qui en réalité, s’affrontent quotidiennement et cela, malgré l'accord de cessez-le-feu conclu en septembre dernier entre les Russes et les Turques, alliés de Bachar El Assad.

Retrait américain

Depuis, la province est totalement encerclée par les forces pro-gouvernementales sauf du côté de la frontière Turque. Et pourtant, Bachar El Assad est bien déterminé à reprendre le contrôle d'Idleb, par la force, mais pour l’instant, il ne le fait pas, car selon certains spécialistes, Idleb est un objet de négociations.

La Turquie attend le départ des forces américaines, pour éliminer la présence des combattants kurdes du YPG, dans le Nord de la Syrie. Pour cela, la Turquie aurait besoin du feu vert de la Russie.

En échange, elle laisserait l’armée syrienne, reprendre la province d’Idleb. C’est probablement pour cette raison que les forces Kurdes ont entamé des négociations avec le régime de Bachar El Assad.

Ce jeudi, les Etats-Unis, ont voulu s’assurer que les Turcs n’allaient pas massacrer les Kurdes, après le retrait des soldats américains de Syrie. Un retrait sur lequel le président Donald Trump reste flou pour le moment.

Les régions kurdes représentent près de 30% de la superficie de la Syrie. Leur sort sera discuté prochainement, lors d'un sommet réunissant les présidents russe, iranien et turc.