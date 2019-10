Danemark : la piste de ski construite sur le toit d'un incinérateur est ouverte au public

C’est un projet plutôt original qui a été inauguré à Copenhague, au Danemark. Dès aujourd’hui, les skieurs du monde entier pourront arpenter les trois pistes artificielles de ski installées sur le toit d’une centrale d’incinération de déchets.

Derrière ce projet pharaonique démarré en 2011 et rebaptisé "CopenHill", on retrouve l’architecte Bjarke Ingels et le cabinet BIG. L’usine qui fonctionne 24h/24 est destinée à incinérer 400.000 tonnes par an de déchets ménagers et permet de générer de l’électricité ainsi que de réinjecter la vapeur générée dans le réseau de chauffage urbain.

Comme le souligne la BBC, elle est d’ailleurs aujourd’hui considérée comme l’une des usines de traitement des déchets les plus propres au monde grâce à une technologie qui filtre ses émissions.

Joindre l’utile à l’agréable

Il aura fallu deux ans après la mise en service de l’usine pour que les pistes de ski voient le jour en septembre 2018. Grâce à l’architecture en pente du bâtiment, l’usage sportif et récréatif prend désormais tout son sens.

Grâce à près de 500 mètres de pente, les skieurs pourront aborder trois pistes de ski dont l’inclinaison s’élève de 14% à 45%. Sur le toit du bâtiment Amager Bakke, pas de neige artificielle mais un revêtement spécial constitué de granulés synthétiques qui permet de glisser.

Un sentier de randonnée le long des pistes mais aussi l’un des plus hauts murs d’escalade du monde ou encore des espaces de jeux pour enfants sont également installés tandis qu’un ascenseur en verre permet aux curieux qui souhaiteraient profiter de la vue d’atteindre le sommet à 85 mètres de haut.

Longtemps mis à l’essai, le projet qui a coûté près de 500 millions d’euros, abouti enfin aujourd’hui et devrait accueillir ses premiers amateurs de glisse dans un pays où les montagnes sont totalement absentes.

Entre 50 à 60.000 visiteurs sont attendus par an dans la capitale danoise qui espère atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2025. Une manière intéressante de lier l’utile à l’agréable tout en sensibilisant à l’écologie.