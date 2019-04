Danemark: 23 personnes arrêtées suite à un rassemblement antimigrants à Copenhague

La police de Copenhague a annoncé lundi l'arrestation de 23 personnes impliquées dans des échauffourées après une manifestation organisée par un islamophobe dans un quartier à forte population immigrée.

"Nous avons 23 personnes arrêtées après les troubles de la nuit et d'hier", a écrit la police sur Twitter. Dimanche après-midi, Rasmus Paludan, condamné pour injures racistes à une peine de prison avec sursis, avait rassemblé des sympathisants dans un quartier proche du centre de la capitale danoise.

Selon la police, il a été violemment pris à partie par un opposant, avant qu'éclatent des affrontements entre des contre-manifestants et les forces de l'ordre. Des poubelles et des vélos ont été brûlés par des opposants à Paludan - également dans d'autres endroits de Copenhague - et des pavés lancés contre des policiers qui ont répondu avec des gaz lacrymogènes.

Lundi matin, le quartier où les incidents ont débuté était calme, a constaté une journaliste de l'AFP. La police ne faisait pas état de nouveaux affrontements.

Sur Twitter, le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen a "pris avec virulence des distances avec les provocations insensées de Paludan qui n'ont d'autre but que de créer des divisions".