Damien Carême (eurodéputé): "Les conditions de vie des réfugiés sur les îles grecques sont hallucinantes"

En Grèce, le Parlement a voté une loi qui durcit l’octroi de l’asile aux candidats réfugiés. Le nouveau gouvernement conservateur, élu en juillet dernier, veut renvoyer 10.000 personnes en Turquie d’ici la fin de l’année prochaine. Une volonté liée à la surpopulation des îles de la mer Egée, sur lesquelles les camps de migrants se sont multipliés.

La Grèce est effectivement redevenue la principale porte d’entrée des migrants en Europe. Les camps implantés dans les îles sont surpeuplés, menant à des conditions de vie déplorables. L’eurodéputé écologiste Damien Carême a visité l’île de Samos, et il s’est indigné contre les conditions d’accueil dans ce camp : "On est ici dans un camp initialement prévu pour 150 personnes. Or, 6000 personnes vivent ici. C’est hallucinant. Pourtant l’Europe finance depuis plusieurs d’années des programmes d’aide pour la Grèce. On est à 1 milliard 400 millions d'aide à la Grèce pour gérer ces problèmes-là. Alors je ne sais pas où part cet argent… Mais en tout cas, le maire de Samos m’a dit qu’il ne touchait pas un seul euro, alors que c’est la ville qui fournit l’eau au camp, qui s’occupe des ordures du camp, etc".

Des listes d'attentes de deux ans

Damien Carême témoigne avoir rencontré des demandeurs d'asile attendant vainement un rendez-vous : "Certains ont reçu un rendez-vous pour 2021. On est fin 2019. On a vu une femme enceinte de 8 mois et 1 semaine qui n'a pas de rendez-vous avant le mois de janvier. Donc elle aura accouché d'ici là.

Plutôt qu’envisager un renvoi vers la Turquie, comme le veut le nouveau gouvernement grec, lui en appelle à la solidarité des pays européens : "On ne peut pas laisser, en Europe, trois pays, à savoir la Grèce, l’Italie, et l’Espagne gérer eux-mêmes ce genre de situation. On ne peut pas continuer à laisser ces îles dans cet état-là. La solidarité européenne doit opérer, et pas seulement au niveau financier. Il faut qu’on désengorge ces lieux et qu’on se répartisse les personnes qui arrivent dans les différents pays européens".

Pour suivre cette idée, on rappelle qu'il faudrait revoir le règlement de Dublin, qui établit les procédures de demande d'asile dans l'Union. En effet, il implique qu'une personne est obligée de faire sa demande d'asile dans le premier pays européen dans lequel elle arrive. Un règlement qui place en première ligne la Grèce, l'Italie et l'Espagne comme pays d'arrivée dans l'Union européenne. Ils sont les principales portes d'entrée vers l'Europe, ce qui engendre des inégalités entre pays européens.