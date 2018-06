Dadju, le petit frère de maître Gims qui aime les femmes et l'Afrique

Le temps d'une interview chez nos collègues de Tarmac, Dadju nous parle de son amour pour l'Afrique, du besoin de préserver sa famille et de son rapport aux mots doux. Il nous révèle d'ailleurs que pour lui dire "je t'aime n'est pas quelque chose qui sort aussi naturellement".

Dadju est né en mai 91 de parents d'origine congolaise en Seine Saint-Denis (France). Il fait partie d'une fratrie de quinze enfants et baigne dans la musique dès son plus jeune âge, avec un grand-père musicien, un père chanteur dans la troupe Viva La Musica de Papa Wemba et une maman qui lui fera découvrir les chants traditionnels africains et religieux.

Dadju sort son premier album, "Gentleman 2.0" en novembre dernier.