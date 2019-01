D'importantes chutes de neige et des avalanches dans le sud de l'Allemagne et en Autriche (photos)

En Allemagne, les habitants de Jachenau attendent avec impatience les camions qui doivent apporter de la nourriture. Les routes de la région étant bloquées, les habitants ne peuvent plus se rendre dans les magasins. La seule route qui traverse le village est fermée. Des arbres sont tombés sous le poids de la neige et bloquent la chaussée. La route devrait dès lors rester fermée jusqu'à vendredi au moins.

La couche de neige atteint un mètre et demi à Ramsau am Dachstein, dans le centre de l'Autriche, ce 08 janvier - © HELMUT FOHRINGER - AFP

Les 350 habitants de Buchenhöhe, au sud de Berchtesgaden, doivent aussi attendre l'aide d'urgence qui doit être acheminée par camion. Or, la seule route qui mène au village est là aussi fermée à cause de la neige et des chutes d'arbres. De nombreuses écoles de la région sont fermées. Les autorités signalent une augmentation du risque d'avalanches.

On ne distinguait plus les voiture dans le petit village de Filzmoos, ce 07 janvier - © CHRISTOF STACHE - AFP

Le nord de l'Allemagne est par contre balayé par d'importantes pluies et des vents violents. Les villes de Lübeck et Wismar sont sous eaux et ces villes côtières craignent la tempête attendue plus tard dans la journée.