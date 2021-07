D’après le Pentagone, les talibans "paraissent avoir un avantage stratégique" en Afghanistan

Les talibans "paraissent avoir un avantage stratégique" aujourd’hui en Afghanistan, même si leur victoire est loin d’être assurée, a estimé mercredi le chef d’état-major américain, le général Mark Milley.

Les talibans contrôlent "environ la moitié" des districts mais aucune des grandes villes du pays, et l’armée afghane se regroupe dans les grandes villes pour protéger la population, a souligné le général Milley au cours d’une conférence de presse.

"Une victoire militaire automatique des talibans n’est pas courue d’avance", a-t-il ajouté.

Selon le chef d’état-major, les talibans contrôlent 212 des quelque 400 districts afghans et encerclent 17 des 34 capitales provinciales.

L’armée afghane, forte de 300.000 hommes entraînés et équipés par les Occidentaux "a les moyens" de défendre le pays, a-t-il noté, soulignant que tout dépend maintenant de "la détermination et du leadership du peuple Afghan, des forces afghanes et du gouvernement afghan".

Nous restons engagés à aider l’armée afghane et le gouvernement afghan à l’avenir

Le ministre de la Défense, Lloyd Austin, a souligné pour sa part que les Etats-Unis avaient remis vendredi à l’armée afghane trois hélicoptères de combat "Blackhawk" et que d’autres équipements suivraient.

"Nous restons engagés à aider l’armée afghane et le gouvernement afghan à l’avenir", a-t-il assuré.

Les talibans ont annoncé mercredi qu’ils ne se battraient que s’ils étaient attaqués durant l’Aïd-El-Adha, la fête musulmane du Sacrifice, sans pour autant annoncer de cessez-le-feu formel.

Les insurgés mènent depuis mai une offensive tous azimuts contre les forces afghanes, à la faveur des opérations de retrait définitif des forces internationales d’Afghanistan, prévu pour s’achever fin août.