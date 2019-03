Cyclone Idai au Mozambique: le bilan "pourrait dépasser le millier de morts"

Le bilan du cyclone qui s'est abattu jeudi soir sur le Mozambique "pourrait dépasser le millier de morts", a annoncé lundi le président mozambicain Filipe Nyusi au cours d'une intervention télévisée."Pour le moment, nous avons officiellement 84 morts.

Mais quand on a survolé la zone tôt ce matin (...) pour comprendre ce qui se passe, tout laisse à penser que le bilan pourrait dépasser les 1.000 morts", a déclaré le chef de l'Etat de retour à Maputo. "La vie de plus de 100.000 personnes est en danger", a-t-il ajouté. "Nous avons vu des corps dans l'eau. C'est un véritable désastre humanitaire", a-t-il estimé. "Notre priorité est de sauver des vies. Aujourd'hui plus de 400 personnes ont pu être sauvées des zones inondées", a-t-il encore ajouté.

Des images aériennes transmises par l'organisation Mission Aviation Fellowship, montrent des dizaines de personnes ayant trouvé refuge sur des toits de bâtiments en dur, totalement entourés d'eau. Le cyclone Idai a frappé le centre du Mozambique jeudi soir, avant de poursuivre sa course folle au Zimbabwe voisin, où selon le dernier bilan au moins 89 personnes ont été tuées.