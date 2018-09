Cuba veut une "relation civilisée" avec les Etats-Unis

Le gouvernement cubain veut une relation "civilisée" avec les Etats-Unis, malgré l'embargo imposé depuis 1962, a déclaré dimanche le président cubain Miguel Diaz-Canel.

Parlant à des journalistes cubains à son arrivée à New York, Miguel Diaz-Canel a indiqué qu'il dénoncerait, dans son discours devant l'assemblée générale des Nations unies, l'embargo commercial, économique, et financier imposé par Washington "qui a échoué et continuera d'échouer".

La Havane souhaite avec les Etats-Unis "une relation civilisée malgré des différences idéologiques", a-t-il ajouté. Mais le gouvernement du président Donald Trump, qui a imposé un sérieux coup de frein au rapprochement engagé fin 2014, est "une administration avec laquelle il est difficile de former une relation entre égaux".

L'assemblée générale de l'ONU votera dans un mois sur une résolution, non contraignante, appelant à mettre fin à l'embargo comme chaque année depuis 1991. Washington avait à nouveau voté contre l'an dernier, après s'être abstenu en 2016 pour la première fois en un quart de siècle suite au rapprochement historique lancé en 2014 par l'ex-président démocrate Barack Obama avec La Havane et au rétablissement des relations diplomatiques en 2015.