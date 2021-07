Cuba : le président Miguel Diaz-Canel célèbre la fête nationale en travaillant avec des jeunes

Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a profité lundi de la fête nationale pour appeler à la "paix, au travail et à l'unité" du pays et réaliser des travaux d'intérêt général avec de jeunes sympathisants, deux semaines après les manifestations antigouvernementales qui ont secouées l'île.

"Bravo à tous les Cubains ! Merci chers amis du monde entier ! Je réitère mon appel à la paix, au travail, à l'unité pour que nous avancions ensemble !", a écrit Miguel Diaz-Canel sur Twitter.

En ce jour férié à Cuba, de petites commémorations ont eu lieu dans les différents quartiers de La Havane, avec une jauge limitée de personnes pour lutter contre la récente hausse des cas de Covid-19.

Le président Diaz-Canel et d'autres officiels ont réalisé un travail agricole avec une centaine de jeunes à Fontanar, un quartier à la périphérie de la capitale.

A Cuba, le 26 juillet célèbre l'attaque de la caserne de Moncada à Santiago de Cuba, dirigée par Fidel Castro en 1953, qui donna naissance à la révolution cubaine.

Lundi, le pays a enregistré 8184 nouveaux cas et 66 décès en 24 heures, chiffres parmi les plus élevés depuis le début de la pandémie à Cuba (11,2 millions d'habitants).

Aucune manifestation n'a été observée, malgré des appels isolés sur les réseaux sociaux, tandis que la surveillance a été accrue dans plusieurs zone de La Havane, deux semaines après les manifestations inédites dans une quarantaine de villes cubaines. Celles-ci ont fait un mort, des dizaines de blessés et conduit à des centaines d'arrestations.

"Beaucoup de jeunes sont dépolitisés (à cause de notre travail politique et patriotique insuffisant) et ne comprennent pas la nécessité de résister aux politiques impérialistes", a déclaré à la presse officielle le général à la retraite Fabian Escalante, chef des renseignements cubains pendant la Guerre froide.

"L'explosion sociale qui a eu lieu" dans le pays "nous a tous surpris, mais il y avait pourtant des indices évidents" de mécontentement, a-t-il admis. "Nous avons une part de responsabilité dans les erreurs commises, qui exigent une vraie remise en question" a-t-il ajouté, appelant à combattre "la corruption, la bureaucratie, la négligence".